Хотя на Луне сейчас нет туристов, нуждающихся в навигации, точное определение позиции будет крайне важно для астронавтов в будущих миссиях. В рамках эксперимента NASA Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE) были успешно получены сигналы GPS с земной орбиты. Прибор LuGRE, установленный на луноходе «Голубой призрак», который приземлился на Луну 2 марта, смог принимать и отслеживать сигналы глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), включая GPS.

Художественное представление LuGRE. (NASA/Дэйв Райан)

«На Земле мы используем сигналы GNSS для навигации в самых различных областях, от смартфонов до самолетов, — отмечает Кевин Коггинс из программы NASA «Космическая связь и навигация» (SCaN). — Сейчас LuGRE демонстрирует, что мы можем успешно получать и отслеживать сигналы GNSS на Луне. Это важное открытие для лунной навигации, и мы надеемся использовать его в будущих миссиях».

Космические аппараты, находящиеся как на орбите Луны, так и на ее поверхности, смогут точно определять свое местоположение и скорость относительно времени на Земле, что, в свою очередь, позволит навигационным системам прокладывать маршруты между различными лунными объектами.

Лунная GPS-система также окажет существенную помощь космическим аппаратам, которые совершают рейсы между Землей и Луной. На данный момент определение позиции космических аппаратов осуществляется с помощью сложного комплекса наблюдений и данных с различных датчиков, что представляет собой довольно трудоемкий процесс. Введение нового подхода позволит значительно сократить время, необходимое как для астронавтов, так и для наземных операторов.

LuGRE продолжит поддерживать связь с GNSS на протяжении 14 дней на расстоянии около 225 тыс. миль, что составляет приблизительно 360 тыс. км. Это создаст дополнительные возможности для проверки работоспособности оборудования и выявления возможных ошибок.

LuGRE поддерживал связь с Землей по пути к Луне. (НАСА/Дэйв Райан)

Для Итальянского космического агентства (ISA) этот проект представляет собой важный этап в истории освоения космоса, поскольку LuGRE является первым комплектом оборудования, разработанным с помощью агентства для полета на Луну. После успешного освоения технологии NASA и ISA планируется предложить ее другим космическим агентствам, занимающимся исследованиями космоса.

Проект LuGRE является одним из многих инициатив, которые в настоящее время реализуются в рамках программы «Артемида». Цель данной программы заключается в том, чтобы вернуть астронавтов на Луну к 2027 году и в конечном итоге создать долгосрочную базу на ее поверхности.

Джоэл Паркер, инженер из Центра космических полетов Годдарда NASA в Мэриленде, подчеркивает: «Данная миссия — это не только важная технологическая веха. Мы стремимся к тому, чтобы полеты на Луну становились все более масштабными и эффективными на благо всех людей, и мы хотим осуществлять это в сотрудничестве с нашими международными партнерами».

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