В начале февраля 40-летний австралиец стал первым человеком в мире, выписавшимся из больницы с практически неразрушимым сердцем, сделанным из металла, которое он «носил» 105 дней.

В его груди «бьется» титановый насос размером с кулак. В течение 105 дней в сумме левитирующий пропеллер металлического органа перекачивал кровь в легкие мужчины и поддерживал его жизнь, пока он занимался своими обычными делами.

6 марта, когда появилось человеческое донорское сердце, титановое сердце мужчины заменили на настоящее. Врачи говорят, что без металлической замены настоящее сердце пациента отказало бы до того, как появился донор.

С настоящим сердцем мужчина мог пройти лишь 10–15 метров, не испытывая одышки. «Теперь он встал и может делать то, чего не мог делать много лет», — говорит кардиолог-трансплантолог Крис Хейворд, глава хирургической бригады в больнице Святого Винсента в Сиднее, где была проведена операция.

Ведущий хирург Пол Янс рассказал прессе: «В Австралии это изобретение стало полным прорывом, и это событие вызвало мурашки по коже». Радикальное, новаторское достижение создавалось почти 25 лет. В прошлом году первый человеческий имплант титанового сердца, принадлежащий компании по производству медицинских устройств BiVACOR, поддерживал жизнь 58-летнего мужчины в США в течение восьми дней, прежде чем появилось донорское сердце.

Теперь первый имплантат за пределами США и шестая попытка в целом дает представление об истинном долгосрочном потенциале изобретения. «Искусственное сердце BiVACOR открывает совершенно новые горизонты в области трансплантации сердца как в Австралии, так и за рубежом, — говорит Хейворд. — В течение следующего десятилетия мы увидим, как искусственное сердце станет альтернативой для пациентов, которые не могут ждать донорского сердца или когда донорское сердце просто недоступно».

Дэниел Тиммс, биомедицинский инженер из Австралии, работал над механическим сердцем, которое может заменить серьезно поврежденное сердце после сердечного приступа его отца в 2001 году. Будучи сыном водопроводчика, Тиммс начинал на полу хозяйственного магазина, соединяя трубы и клапаны, чтобы имитировать кровеносную систему человека.

«Для меня невероятно важно иметь возможность повести Австралию по этому пути и принять участие в первых клинических испытаниях, и я намеревался сделать это с самого начала, — говорит Тиммс. — Вся команда BiVACOR глубоко благодарна пациенту и его семье за ​​доверие к нашему полностью искусственному сердцу. Их храбрость проложит путь для бесчисленного множества пациентов, которые смогут получить эту спасительную технологию».

Никто не знает, как долго полностью искусственное сердце BiVACOR может прослужить внутри человеческого тела, но в лаборатории конструкция продолжает работать уже четыре года. Менее прочные искусственные сердца могут прослужить годами у некоторых пациентов, ожидающих трансплантации.

В отличие от других версий, Тиммс и исследователи из BiVACOR спроектировали титановое сердце так, чтобы оно было «практически неразрушимым». Чтобы противостоять износу и коррозии, металлический орган содержит только одну подвижную часть: магнитно-левитирующий ротор, вращающийся между двумя камерами, не касаясь твердой поверхности.

Это означает, что трение не может вызвать повреждения с течением времени. Только внешняя батарея, которая выходит через брюшную полость, нуждается в замене. Еще одним преимуществом титанового сердца является его размер. В отличие от других искусственных сердец, изготовленных из гибких мембран и клапанов, 650-граммовое титановое сердце компактно и может удобно поместиться в груди женщины или даже ребенка в возрасте около 12 лет.

Однако, несмотря на свои размеры, исследователи утверждают, что он может выдержать вес взрослого человека во время физических упражнений. Ежегодно в мире проводится менее 6000 операций по пересадке сердца, и тем не менее донорский орган — единственный способ спасти миллионы людей с серьезными заболеваниями сердца, которым грозит неминуемая смерть.

За последние два десятилетия Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило коммерческую продажу только одного искусственного сердца, чтобы выиграть пациентам больше времени. BiVACOR пока не поступил в коммерческую продажу, но если он продолжит показывать такие же хорошие результаты в клинических испытаниях, это, несомненно, лишь вопрос времени.

До этого хирурги в Соединенных Штатах второй раз выполнили операцию по пересадке человеку модифицированной почки свиньи. Трансплантацию провели в апреле в нью-йоркской клинике NYU Langone Health. 54-летняя пациентка Лиза Пизано страдала от сердечной недостаточности и заболевания почек в терминальной стадии. Без медицинского вмешательства врачи давали ей всего несколько недель жизни.