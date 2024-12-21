Соединенные Штаты впервые за 30 лет пересмотрели критерии, по которым продукты можно назвать «здоровыми». Из нового списка исключены такие продукты, как белый хлеб, а вместо них добавлены питательные варианты, такие как яйца и лосось.

Эти изменения происходят на фоне нарастающего внутригосударственного кризиса предотвратимых хронических заболеваний, связанных с питанием, которые, как предупреждают эксперты, требуют немедленных мер. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) также сообщило о разработке нового символа, который позволит производителям быстро информировать потребителей о том, что продукт соответствует критериям «здорового» питания.

«Заболевания, связанные с питанием, включая сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет, являются ведущей причиной инвалидности и болезней в Соединенных Штатах и способствуют тому, что Америка имеет самую низкую продолжительность жизни среди стран с высоким уровнем дохода», — сообщил журналистам старший специалист FDA Джим Джонс.

Серьезность ситуации подчеркивает статистика: 77% американцев превышают рекомендуемое потребление насыщенных жиров, 63% превышают нормы добавленных сахаров, а 90% потребляют слишком много натрия. При этом почти 80% населения не достигает рекомендуемых уровней потребления молочных продуктов, фруктов и овощей.

«Данные о пользе для здоровья были пересмотрены, чтобы гарантировать потребителям доступ к более полным, точным и актуальным сведениям о питательных веществах на этикетках», — отметил Джонс.

Согласно обновленным правилам, продукты, которые маркируются как «полезные», должны содержать значительное количество одной или нескольких групп продуктов, соответствующих диетическими рекомендациями FDA, таких как овощи, белки, молочные продукты или злаковые.

Продукты также должны соответствовать установленным ограничениям по содержанию насыщенных жиров, натрия и добавленного сахара. Как отметила Клодин Кавано из FDA, не все жиры одинаковы. Когда в 1990-х годах было введено первоначальное правило, акцент делался на снижении общего количества жиров. В настоящее время основной упор делается на ограничение потребления насыщенных жиров, при этом признавая пользу здоровых жиров. Этот сдвиг означает, что авокадо, орехи, семена, жирная рыба, яйца и оливковое масло теперь классифицируются как «здоровые» продукты.

Таким образом, сладкие фруктовые закуски, сильно подслащенные снеки, обогащенные витаминами сухие завтраки, йогурты и фруктовые коктейли с высоким содержанием сахара, которые ранее носили эту маркировку, больше не соответствуют новому правилу. Введение нового символа станет «быстрым сигналом, помогающим потребителям, в том числе тем, кто мало знаком с информацией о питании, определить продукты, которые являются основой здорового рациона», — отметила Кавано. Однако FDA не уточнила конкретные сроки, когда новый символ будет готов.

Кандидат на пост главы Министерства здравоохранения от избранного президента Дональда Трампа, Роберт Ф. Кеннеди-младший, проявил значительный интерес к вопросам пропаганды здорового питания и формирования правильных пищевых привычек. Это позволяет предположить, что данная тема сохранит приоритетное внимание при новом правительстве.

Ранее исследователи обнаружили, что ограничение приема пищи в течение 10 часов в день повышает важные показатели здоровья сердца. По оценкам специалистов, более трети взрослого населения США страдают метаболическим синдромом — совокупностью медицинских состояний, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.