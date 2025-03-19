МГИМО, запустивший в 2022 году новый формат обучения своих студентов иностранным языкам с помощью VR-технологий и искусственного интеллекта, выяснил, что благодаря этой методике доля не справляющихся с материалом учеников уже сократилась на 40%. Подробности эксперимента — в материале «Инк.».

Передовую разработку — VR-платформу с поддержкой искусственного интеллекта для языковой практики предложил лингвистической лаборатории МГИМО-Одинцово резидент «Сколково», компания VR Supersonic.

С ее помощью более 500 студентов уже учат английский язык в виртуальной реальности, а скоро такая же возможность появится у изучающих немецкий язык, для них уже разрабатывают сценарии. А в ближайшей перспективе планируется внедрение технологии в обучение другим языкам, включая восточные.

По словам СЕО VR Supersonic Евгения Кузнецова, в создании сценариев изучения ключевую роль играют преподаватели. «Каждый сценарий дополняет теорию, которую студенты проходят на парах. Такой подход позволяет студентам лучше усваивать материал и расширять запас активной речи», — считает он.



В результате доля неуспевающих студентов упала более чем на 40%: до внедрения VR число «двоек» составляло 21% от всех оценок, сегодня оно снизилось до 12%, подсчитали в МГИМО. Кроме того, средний рейтинговый балл по иностранному языку вырос за два года на 10 пунктов и составил 75 баллов в 2024 году. Преподаватели также отмечают уменьшение числа пересдач и рост посещаемости таких необычных занятий.

Процесс выглядит так: обучающиеся надевают VR-очки и в виртуальной реальности взаимодействуют с цифровым носителем языка, общаясь, проговаривая варианты ответа на его вопросы и отрабатывая лингвистические конструкции.

Отсутствие аналогов таких VR-методик и исследований эффективности применения виртуальной реальности для изучения языков усложняли процесс внедрения. Поэтому преподавателям МГИМО пришлось самостоятельно разработать сценарии на платформе VR Supersonic, адаптируя их под конкретный образовательный процесс.

«То, что начиналось как инструмент для повышения вовлеченности студентов, обернулось масштабным проектом с впечатляющими результатами. Мы не только увидели живой интерес студентов и преподавателей, но и зафиксировали реальный рост академической успеваемости. Для преподавателей проект ознаменовал начало нового этапа профессионального роста», — рассказала в свою очередь директор Одинцовского филиала МГИМО Елена Козловская.

Она уточнила, что сотрудники института, освоили новые методы обучения и научились писать сценарии для VR платформы, а также стали применять аналитику данных в образовательном процессе и использовать современные инструменты контроля знаний. Кроме того, по ее словам, внедрение в обучение такого модуля с искусственным интеллектом позволило выйти институту на качественно новый уровень тренировки спонтанной речи.