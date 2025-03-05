Согласно новому исследованию, в знаниях общественности обнаружены существенные пробелы. Некоторые люди ошибочно считают, что ВПЧ касается только женщин, а другие думают, что болезнь обязательно проявится через симптомы. Эксперты подчеркивают острую необходимость вакцинации, которая может предотвратить до 90% этого вида рака, однако слишком мало людей ею пользуются. Учитывая быстрый рост числа случаев рака, связанных с ВПЧ, особенно среди мужчин среднего возраста, осведомленность и действие становятся важнее, чем когда-либо.

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В то время как вирус папилломы человека (ВПЧ) больше всего связан с риском рака шейки матки у женщин, вирус на самом деле более распространен среди мужчин, чем женщин, и связан с ростом заболеваемости другими видами рака, которые напрямую влияют на мужчин.

Новое исследование, заказанное Центром комплексного онкологического развития Университета штата Огайо, онкологической больницей Артура Г. Джеймса и Научно-исследовательским институтом Ричарда Дж. Солове (OSUCCC — James), показывает, что большинство людей не знают подробностей об этом вирусе и его последствиях.

Целью опроса была оценка осведомленности общественности об этом широко распространенном, но часто неправильно понимаемом вирусе, в том числе о путях его распространения и его связи с риском развития рака. Результаты были очевидны — большинство респондентов имели ограниченные знания о ВПЧ и его долгосрочных рисках для здоровья.

По словам Электры Паскетт, доктора философии, исследователя в области борьбы с раком из OSUCCC — James, из-за этой неосведомленности огромное количество людей подвергается риску рака, связанного с ВПЧ, которого можно было бы избежать.

«У нас есть вакцина, которая, как было показано, снижает риск заражения ВПЧ до 90%, — сказала Паскетт. — Это мощный инструмент профилактики рака, который стал доступен нам только в последние несколько десятилетий, и теперь мы видим влияние этих вакцин с помощью научных данных».

Для этого опроса респондентам задавали вопрос, согласны ли они или не согласны с некоторыми основными утверждениями о ВПЧ, чтобы оценить уровень знаний общественности. Результаты опроса показали, что многие люди считают, что эта инфекция поражает женщин больше, чем мужчин.

«Это вызывает беспокойство, поскольку ВПЧ чаще встречается у мужчин, чем у женщин, и они могут неосознанно передавать его своим партнерам», — говорит Паскетт, которая также является профессором кафедры онкологических исследований имени Мэрион Н. Роули и профессором Медицинского колледжа Университета штата Огайо.

Конкретные результаты опроса:

Почти половина респондентов (45%) не знали, связан ли ВПЧ с раком за пределами шейки матки. На самом деле это основной фактор риска рака шейки матки, но он также связан с ростом заболеваемости раком, который поражает миндалины, основание языка, горло, шею, пищевод, анус и гениталии, согласно рецензируемым научным данным;

42% считали, что ВПЧ чаще встречается у женщин. Но по факту, ВПЧ чаще встречается у мужчин, но поскольку тест существует только для женщин, люди ошибочно думают, что ВПЧ поражает только женщин, согласно CDC;

40% считали, что если человек инфицирован ВПЧ, то у него проявятся симптомы. Правда в том, что у многих симптомы проявляются только после того, когда уже развивается рак.

Сила профилактики: потенциал вакцины против ВПЧ для спасения жизни

Паскетт отметила, что, хотя вакцинация против ВПЧ рекомендуется в возрасте от 9 до 12 лет для максимальной эффективности (до потенциального воздействия ВПЧ), теперь она доступна и взрослым до 45 лет.

Несмотря на то, что вакцина доступна с 2006 года, недостаточная осведомленность о ее способности предотвращать рак в более зрелом возрасте замедлила успехи в области профилактики таких видов рака. CDC оценивает, что своевременная вакцинация против ВПЧ может предотвратить 90% случаев рака шейки матки, и только около половины (56,9%) детей, имеющих право на вакцинацию, получили ее. Среди них больше девочек и женщин, чем мальчиков и мужчин.

В настоящее время около 42 млн человек инфицированы ВПЧ, и большинство американцев (98%) были подвержены заражению. Вирус распространяется через половой контакт (слюна или эякуляторные жидкости) и может распространяться через роды. Однако, если иммунная система не может убить вирус, клетки могут трансформироваться в раковые.

Хирург OSUCCC — James Мэтью Олд, доктор медицины, выражает обеспокоенность по поводу быстрого роста заболеваемости раком ротоглотки (миндалины и основание языка), связанным с ВПЧ, отмечая, что если эта тенденция сохранится, они могут быстро стать одной из самых распространенных форм рака у взрослых в возрасте от 45 до 65 лет.

По последним оценкам, к 2045 году рак ротоглотки может войти в тройку самых распространенных видов рака среди мужчин среднего возраста в США, а в течение следующих 10 лет — стать самой распространенной формой рака среди пожилых мужчин.

«Могут пройти годы или даже десятилетия, прежде чем генетические изменения, вызванные ВПЧ, вступят в силу и трансформируются в рак, — сказал Олд. — В настоящее время не существует методов лечения инфекций ВПЧ после заражения, и многие из тех, кто не вакцинирован, неосознанно являются носителями и распространителями высокорисковых штаммов вируса. Вот почему вакцинация так важна».

Результаты исследований, проведенных учеными Стэнфордского университета на мышах, могут быть использованы в радикальном подходе к вакцинации без игл. Это также позволит исключить такие реакции, как лихорадка, отек и боль. Ученые обнаружили, что безвредная кожная бактерия вызывает мощный иммунный ответ. Изменив бактериальный белок, они превратили его в живую вакцину, обучая иммунную систему бороться с такими заболеваниями, как столбняк и дифтерия.