В самом сердце безжизненной пустыни Каракумы существует место, которое одновременно притягивает и ужасает — огромный огненный кратер, пылающий день и ночь на протяжении жизни двух поколений. Местные жители и путешественники давно прозвали его «Врата в ад». Это не просто природная аномалия, а рукотворный шрам на теле планеты, ставший мрачным символом и главной туристической достопримечательностью изолированной страны.

Более полувека этот огненный колодец извергает в атмосферу тысячи тонн вредных веществ, нанося колоссальный ущерб экологии. Языки пламени, вырывающиеся из-под земли, создают поистине апокалиптическую картину, особенно в ночи. Гигантское зарево было видно за многие километры, подтверждая свое зловещее название. Многие годы казалось, что этот пожар вечен и потушить его невозможно.

Проблема не только в самом горении. Главная опасность таится в невидимом газе — метане, который в огромных количествах выделяется из кратера. Экологи всего мира били тревогу, указывая на этот объект как на один из источников серьезной эмиссии, влияющей на глобальные климатические изменения. Но долгие годы ситуация оставалась без изменений. И вот, на днях из Туркменистана пришли неожиданные новости.

Наконец, спустя 51 год, лед тронулся. Власти Туркменистана официально заявили о начале работ по укрощению огненной стихии. История этого кратера началась в 1971 году. Во время геологоразведочных работ советские ученые случайно пробурили скважину в подземную каверну, наполненную природным газом. Буровая вышка и оборудование провалились в образовавшийся кратер. Чтобы предотвратить выход ядовитых газов, было принято решение поджечь его, полагая, что огонь потухнет через несколько дней. Эта ошибка стоила планете полувекового пожара.

Теперь же правительство страны, обладающей четвертыми по величине запасами газа в мире, перешло к решительным действиям. Как сообщила на экологической конференции в Ашхабаде Ирина Лурьева, директор государственной энергетической компании «Туркменгаз», интенсивность горения в кратере Дарваза удалось значительно снизить. Хотя точные временные рамки не уточняются, результат уже очевиден.

«Если раньше огромное зарево от пламени было видно за несколько километров, отсюда и название «Врата в ад», то сегодня остался лишь слабый очаг горения», — заявила Лурьева. По ее словам, интенсивность пламени удалось сократить в три раза. Это стало возможным благодаря реализации комплексного плана по локализации утечки.

Ключевым элементом решения проблемы стало бурение. Вокруг пылающего кратера было пробурено множество новых скважин. Их цель — перехватить и уловить метан, который подпитывал огонь. Этот подход позволяет не просто потушить пожар, но и взять под контроль ценный энергетический ресурс, который десятилетиями бессмысленно сгорал, отравляя атмосферу.

Эта новость имеет огромное значение не только для Туркменистана, но и для всей планеты. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), именно эта страна является одним из крупнейших в мире источников выбросов метана из-за утечек газа, хотя власти страны это утверждение и оспаривают.

Успешное укрощение «Врат в ад» станет важным шагом в борьбе с изменением климата и продемонстрирует возможность решения даже самых сложных техногенных экологических катастроф. Мир с замиранием сердца следит за тем, как адское пламя в пустыне Каракумы постепенно угасает.