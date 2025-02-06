По словам известного климатолога, профессора Джеймса Хансена, темпы глобального потепления были существенно недооценены. Он заявил, что международный целевой показатель 2°C «мертв», сообщает The Guardian.

Показатель 2°C — это цель международной климатической стратегии, которая заключается в ограничении глобального потепления до уровня менее 2°C по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи (1850-1900 гг.). Он является неотъемлемой частью Парижского соглашения по климату и основан на научных знаниях о вероятных последствиях глобального потепления.

Анализ показал, что значение загрязнения окружающей среды судоходством, которое блокирует солнечные лучи и приводит к повышению температуры, а также чувствительность климата к увеличению выбросов ископаемого топлива более значительны, чем предполагалось ранее.

Результаты находятся на верхнем пределе оценок науки о климате, но их нельзя исключать, заявили независимые эксперты. Если они верны, это означает, что еще более экстремальные погодные условия наступят раньше, и существует больший риск прохождения глобальных точек невозврата, таких как коллапс критических течений Атлантического океана.

Хансен из Колумбийского университета в США в своих показаниях перед комитетом Конгресса ООН в 1988 году поднял тревогу среди широкой общественности по поводу ухудшения климата.

«Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) определила сценарий, который дает 50-процентный шанс удержать потепление в пределах 2°C — этот сценарий теперь невозможен, — сказал он. — Цель 2°C мертва, потому что глобальное потребление энергии нарастает и будет продолжать нарастать».

В новом исследовании говорится, что к 2045 году глобальное потепление, вероятно, достигнет 2°C, если не будут внедрены методы солнечной геоинженерии. В Париже в 2015 году страны мира обязались удерживать рост мировой температуры ниже 2°C от доиндустриального уровня и прилагать усилия по ограничению его 1,5°C.

Климатический кризис уже привел к экстремальным погодным явлениям по всему миру, при этом в последние годы средний показатель потепления составил всего 1,3°C.

«Шокирующий рост потепления был выявлен, как ни парадоксально, сокращением загрязняющих веществ, но теперь у нас есть новая исходная точка, где мы находимся», — сказал профессор Джеффри Сакс, также работающий в Колумбийском университете.

Климатолог доктор Зик Хаусфатер, который не принимал участия в исследовании, заявил, что это был полезный вклад. «Важно подчеркнуть, что оба эти вопроса — сокращение загрязнения и чувствительность климата — являются областями глубокой научной неопределенности», — добавил он.

По его словам, несмотря на то, что результаты Хансена и его коллег находятся на самом верху диапазона имеющихся оценок, климатологи не могут с уверенностью сказать, что они неправы. Скорее их представления ближе к худшему сценарию развития событий.

В исследовании, опубликованном в журнале Environment: Science and Policy for Sustainable Development, команда Хансена заявила, что неспособность реалистично оценить климатические изменения и признать безрассудность нынешней политики по сдерживанию глобального потепления не принесет пользы молодому поколению.

Ученые считают, что анализ МГЭИК в значительной степени опирается на компьютерные модели и утверждают, что необходим дополнительный подход, который они применяли для более широкого использования наблюдений и климатических аналогов из далекого прошлого.

За последние 2 года во всем мире наблюдались рекордные температуры. Основной причиной является рост выбросов CO2 от сжигания ископаемого топлива. Пик климатического цикла Эль-Ниньо в 2024 году добавил дополнительный температурный импульс.

Эль-Ниньо — крупномасштабный климатический феномен естественного происхождения, который представляет собой колебания температур океанской воды в центральной и восточной зонах экваториального пояса Тихого океана в сочетании с изменениями в атмосфере этих районов.

Однако эти два фактора не полностью объясняют экстремальные температуры или их сохранение после окончания Эль-Ниньо в середине 2024 года. Поэтому климатологи задались вопросом, имел ли место некий новый фактор, ранее не учтенный, или же дополнительное тепло было необычным, но временным естественным изменением.

Основное внимание уделялось загрязнениям от судоходства. На протяжении десятилетий сульфатные частицы, образующиеся при сжигании топлива судами, блокировали часть солнечного света, достигающего поверхности Земли, что сдерживало повышение температуры.

Но в 2020 году вступили в силу новые правила по борьбе с загрязнением окружающей среды, резко сократившие уровень таких частиц в воздухе. Это привело к тому, что на поверхность стало поступать больше тепла от солнца, которое ученые измеряют в ваттах на квадратный метр (Вт/м2).

Оценка воздействия этого фактора командой Хансена — 0,5 Вт/м2 — значительно выше, чем в пяти других недавних исследованиях, которые варьировались от 0,07 до 0,15 Вт/м2, но могли бы объяснить аномальную жару. Команда Хансена использовала подход «сверху вниз».

Они рассматривали изменение отражательной способности над ключевыми частями мирового океана и приписывали это сокращению выбросов от судоходства. Другие исследования для оценки повышения мировой температуры использовали подход «снизу вверх».

«Оба подхода полезны и часто дополняют друг друга, — сказал доктор Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований имени Годдарда при NASA. — Но я думаю, что в этом случае подход Хансена слишком прост и не учитывает изменения в выбросах Китая или внутреннюю изменчивость».

В новом исследовании также утверждается, что чувствительность климата планеты к росту выбросов углерода была недооценена, отчасти из-за недооцененного воздействия сокращения выбросов от судоходства. Она определяется учеными как повышение температуры, которое возникнет в результате удвоения уровня CO2 в атмосфере.

Команда Хансена использовала метод, отличный от метода большинства ученых, и пришла к более высокой оценке. МГЭИК, объединение климатологов со всего мира, обнаружило, что компьютерные модели, которые лучше всего воспроизводят температурные колебания в прошлом, имеют чувствительность от 2,5°C до 4°C.

Группа использовала более простой подход, рассчитав потенциальный диапазон повышения температуры при удвоении объема выбросов CO2. Затем они использовали данные о том, сколько тепла удерживает Земля, чтобы оценить наиболее вероятную чувствительность климата к этому фактору.

Их оценка составляет 4,5°C. Образование облаков, на которое влияет глобальное потепление и загрязнение воздуха, являются ключевыми источниками неопределенности в этом вопросе.

Аномально высокие температуры сохранились в январе 2025 года, что стало новым месячным рекордом и разрушило ожидания, что температура упадет благодаря Ла-Нинье, более холодной части цикла Эль-Ниньо. «Этот неожиданный рекорд может предвещать более высокие температуры в этом году, чем многие из нас думали», — сказал Хаусфатер.

Группа Хансена также утверждает, что прогнозируемое ими ускоренное глобальное потепление приведет к усилению таяния льдов в Арктике. В результате, прекращение Атлантической меридиональной циркуляции (АМЦ) вероятно уже в течение следующих 20–30 лет, если не будут приняты меры по борьбе с глобальным потеплением, что противоречит выводам МГЭИК.

Основная оценка другого недавнего исследования о сроках завершения АМЦ — 2050 год. Однако Хансен сказал, что точки невозврата можно избежать.

Он призвал к введению платы за выбросы углерода, при которой все ископаемое топливо облагается налогом, а полученный доход возвращается обществу. По его словам, основная проблема в том, что отходы ископаемого топлива по-прежнему бесплатно выбрасываются в воздух. Он также поддержал быстрое развитие ядерной энергетики.

Хансен также высказался в пользу исследований в области снижения мировой температуры с использованием спорных геоинженерных методов блокирования солнечного света, которые он назвал «целенаправленным глобальным охлаждением».

«Мы не рекомендуем осуществлять климатические вмешательства, но предлагаем не запрещать молодым людям иметь в своем арсенале знания о потенциале и ограничениях целенаправленного глобального охлаждения», — сказал он.

Хансен утверждает, что для достижения всех этих мер необходимы политические изменения. «Особые интересы взяли на себя слишком много власти в наших политических системах. В демократических странах власть должна быть у избирателей, а не у людей, у которых есть деньги. Это требует обновления некоторых демократических систем, включая США», — заключил он.