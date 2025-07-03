Россия не имеет единой системы привлечения иностранных талантов, несмотря на рост дефицита высококвалифицированных специалистов, способных создавать прорывные идеи и эффективные решения. Это следует из доклада Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

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Авторы отмечают, что, в то же время, в России реализует отдельные программы: статус высококвалифицированного специалиста, разрешения на временное проживание для учебы, мегагранты для ученых и проект Softlanding Skolkovo для технопредпринимателей. С 2024 года в Москве действует программа Start in Moscow, направленная на привлечение специалистов в технологический сектор.

Согласно третьему изданию Рейтинга инновационной привлекательности мировых городов HSE GCII, Москва входит в топ-10 глобальных центров для инноваторов благодаря инфраструктуре для отбора, релокации и адаптации специалистов.

В докладе подчеркивается, что масштабирование этих практик и создание единого цифрового сервиса для интеграции иностранцев могут повысить конкурентоспособность столицы. В целом по России для достижения технологического лидерства необходимо интегрировать московский опыт в федеральную политику

Миграция талантов способствует росту деловой активности, производительности и обогащению культурной среды, отмечают исследователи. В крупных зарубежных мегаполисах, например Сингапуре и Копенгагене, используют визовые режимы, финансовые стимулы и брендинг территорий для привлечения специалистов. Успех зависит от сотрудничества властей, бизнеса и местных сообществ.