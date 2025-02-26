В последнюю неделю февраля столичные и федеральные СМИ начали сообщать о случаях заболевания с «неприятными симптомами». Заболевшие рассказывают о сильном кашле, высокой температуре и необычно долгом течении. «Инк.» опросил экспертов и разобрался, с какой инфекцией имеют дело москвичи и жители других регионов и как бороться с распространением заболевания.

Что за вирус в Москве?

Читатели портала MSK1 пожаловались на «мощный» вирус, который сопровождается нетипично долгим течением, плохо поддается лечению и якобы необыкновенно быстро распространяется. Говорить о том, что заболевание постигло исключительно жителей столицы, будет неверным. Об инфекции со схожими симптомами сообщают и в других городах, включая Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и другие.

Однако в управлении Роспотребнадзора по Москве 25 февраля уточнили, что ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидемическому сезону и находится на контроле ведомства.

Не видят оснований говорить о новых инфекциях и опрошенные «Инк.» медики. Специалисты подчеркивают необходимость ответственно относиться к здоровью — как собственному, так и и своего окружения (особенно пожилых людей и людей с серьезными хроническими заболеваниями).

Екатерина Степанова инфекционист, кандидат медицинских наук «В данный момент ни в Москве, ни в России в целом не зафиксированы какие-то необычные вирусные инфекции. Мы имеем дело с сезонными респираторными заболеваниями Все достаточно типично».

Биолог, ассистент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Кирилл Ермин, указал на то, что рост заболеваемости ОРВИ в столице шел 7 недель подряд. Росла и доля вирусов гриппа в структуре заболеваемости, и число госпитализаций с диагнозом «грипп» (по данным профильного института).

Екатерина Степанова указала, что в этом сезоне не было стандартных двух волн заболеваемости гриппом — параллельно выявляются оба типа патологии: грипп типа А и грипп типа Б.

Большая часть установленных случаев — это ОРВИ «негриппозной этиологии». По словам инфекциониста, превалируют риновирусы и респираторно-синцитиальные (РС-вирусы). И намного меньше в общей структуре метапневмовирусов, аденовирусов и коронавируса.

Кирилл Ермин уточняет, что нет никаких свидетельств, что в этом осенне-зимнем сезоне структуру заболеваемости обогатила какая-то новая инфекция. И хотя грипп H1N1pdm09, известный как «свиной» хорошо представлен в этом году, он уже стал сезонным и не выходит за рамки стандартной эпидемиологической картины.

Кирилл Ермин биолог, ассистент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ПИМУ «Что до “недавней вспышки”, то хотя в официальных отчетах она явным образом не отображена, вероятнее всего, речь идет о миксе инфекций — помимо гриппа это в первую очередь риновирусы и коронавирусы. Но не SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, его доля наоборот, снижалась, так что в структуре заболеваемости он представлен, но вряд ли ответственен за ее рост. Среди детей младшего возраста также росла заболеваемость РС-вирусом».

По его словам, некоторые случаи с тяжелым течением могут быть обусловлены «свиным» гриппом, но в целом структура заболеваемости остается разнообразной.

При этом Екатерина Степанова уточнила, что с точки зрения эпидемиологического надзора есть смысл делать тесты на грипп и COVID-19. А в контексте лечения важно исключить стрептококковую инфекцию, которая тоже может сопровождаться высокой температурой.

«Пожалуй, только тест на стрептококковую инфекцию может изменить тактику лечения для доктора. Для такой инфекции не характерен насморк. Все остальные способы определить возбудитель не приведут к какому-то изменению лечения, потому что лечение в нашем случае — это всегда симптоматическое, поддерживающее, возможно, патогенетическое, когда мы помогаем организму справиться с инфекцией самостоятельно», — объяснила она.

Откуда берутся тревожные сообщения?

Несмотря на фактическое отсутствие новых возбудителей, биолог Кирилл Ермин допускает, что измениться могла сама клиническая картина, течение и исходы заболевания. Это явление, известное в науке как «патоморфоз».

«Патоморфоз — это эволюция болезни, ее «типичной» клинической картины. Двигателем изменений является , помимо прогресса лечения, эволюция отношений “возбудитель-хозяин”. Это значит, что с одной стороны, для возбудителей “окружающей среды” является в первую очередь организм хозяина и вся его популяция, в которой инфекция распространяется, и все перемены в этой системе — дорога с двусторонним движением, где изменения в состоянии хозяев также отражаются на характере течения заболевания», — объяснил эксперт.

Поэтому санитарно-эпидемические меры последних лет могли изменить проявления уже известных медикам вирусов, предположил биолог.

Кирилл Ермин биолог, ассистент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ПИМУ «Всплеск внимания к респираторной гигиене, вызванный вторжением COVID-19, на несколько лет сбил привычные эпидемические паттерны эпидпроцессов других ОРВИ, купировал сезонные всплески. Это привело к ослаблению коллективного иммунитета к вирусам, что, в свою очередь, могло сказаться на частоте атипично тяжелого или затяжного течения инфекции. Действительно ли это так? Нельзя утверждать без дополнительных исследований»,

Однако специалист подчеркнул, что эта тенденция отнюдь не означает, что традиционными мерами профилактики нужно пренебрегать. Именно они позволяют замедлить распространение инфекций в сезон подъема.

Как защититься от вирусов?

Эксперты сходятся во мнении, что первостепенную роль в противостоянии сезонным инфекциям по-прежнему играет вакцинация. Екатерина Степанова обратила внимание россиян на то, что многие случая заболевания можно было бы предотвратить, если бы прививка была сделана вовремя.

Екатерина Степанова инфекционист, кандидат медицинских наук «К нашему счастью, от гриппа существуют вакцины. Если вы до сих пор еще не привились от гриппа, вы можете еще это сделать. Всего за две недели у вас сформируется иммунитет, вы будете защищены. Кроме того, рекомендуется прививаться от пневмококковой инфекции, которая может осложнять течение вирусной респираторной инфекции».

Она напомнила, что именно иммунизация населения стала причиной того, что масштабы COVID-19 стали значительно меньше — кто-то переболел, а кто-то вакцинировался.

Кирилл Ермин биолог, ассистент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ПИМУ «В первую очередь среди групп риска — пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями сердечно-легочной системы. В этом эпидемическом сезоне доминирующие штаммы соответствуют вакцинным, и даже сейчас прививка от гриппа имеет смысл»

Инфекционист Екатерина Степанова перечислила и другие меры профилактики, которые помогут уберечь себя и близких от сезонных болезней. При посещении многолюдных мест она порекомендовала использовать уже знакомые по пандемии COVID-19 маски. Эти средства индивидуальной защиты, как минимум, снижают инфекционную дозу, что может облегчить течение заболевания, либо позволить организму справиться самостоятельно, отметила эксперт.

Также эксперт не советует пренебрегать мытьем рук, поскольку именно с руками люди часто приносят инфекцию на свои слизистые. А при нахождении в офисе или дома, следует регулярно проветривать помещение и больше времени проводить на свежем воздухе

«При первых признаках заболевания не следует выходить на работу или отправлять детей на учебу, потому что таким образом вы будете способствовать распространению вирусных инфекций, в то время как не следует этого делать. Стоит делать так, чтобы именно на вас вирусная инфекция остановилась, вы не становились источником инфекции для других», — резюмировала эксперт.