Два крупнейших участника ипотечного рынка — «ВТБ» и Сбербанк — объявили об отмене комиссий для застройщиков по программам льготного кредитования. «ВТБ» прекратил взимание комиссий с 12 мая, а Сбербанк — с 13 мая. Изменения коснутся ключевых государственных программ, включая «Семейную ипотеку», «Ипотеку для IT-специалистов», а также Дальневосточную и Арктическую ипотеку.

Данное решение последовало после предложения Центрального банка РФ законодательно запретить выдачу субсидируемой ипотеки через банки, устанавливающие комиссии для застройщиков. Как отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, в крупных банках размер таких комиссий достигал 5–6%.

Практика взимания комиссий с застройщиков появилась в конце 2023 года. Банки объясняли это низкой доходностью государственных программ после сокращения Минфином уровня возмещений, что создавало разрыв между ставками по льготным и рыночным кредитам. Ситуация несколько улучшилась после февральского повышения Минфином в 2025 году уровня возмещения банкам убытков по льготным кредитам, что позволило немного снизить комиссии.

В «ВТБ» сообщили, что за первые четыре месяца 2025 года ипотека с государственной поддержкой составила почти 95% от общего объема выдачи жилищных кредитов банка. В кредитной организации подчеркнули, что остальные условия кредитования по госпрограммам, включая размер первоначального взноса, остаются без изменений.