Российские разработчики нашли выход из ситуации с неработающими картами оплаты в Турции. Банки ВТБ и «Сбер», а также мобильный оператор МТС начали предоставлять возможность расплачиваться в турецких магазинах и кафе по QR-коду.

Так, с 12 марта клиенты ВТБ, находясь в любом турецком городе, могут оплатить покупку, просто наведя камеру через приложение «ВТБ Онлайн» на QR-код на чеке или терминале. Комиссия за транзакции взиматься не будет, а лимит одной операции составляет от 10 до 350 тыс. руб., уточнили в ВТБ.

В МТС добавили, что соответствующая услуга предоставляется по национальному QR-коду Турции — TR QR, и физические лица могут совершать платежи с помощью приложения «Мой МТС» без комиссии. Для этого во вкладке «Деньги» нужно выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR. Единственное отличие — оплата возможна не только со счетов карт в приложении, но и с баланса телефона тоже.

В свою очередь Сбербанк пока что начал тестирование такого способа оплаты покупок в Турции через «Сбербанк Онлайн», полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта.

Таким образом, чтобы совершить оплату по QR-коду стандарта TR QR, нужно приложение банка или сервиса, поддерживающее этот стандарт. В приложении должны быть привязаны карты выбранного российского банка с активными счетами и средствами на них. Неважно какие: и карты «Мир» и «отключенные» Visa и Mastercard все равно будут работать при таком способе оплаты.

Исходя из того, что описанные способы оплаты у «Сбера», ВТБ и МТС аналогичны, все они действуют через единую турецкую национальную платформу, использующую TR QR. Это позволяет предположить, что количество подключенных к этой платформе банков будет расширяться.

Там напомнили, что Турция — неизменно одно из самых востребованных туристических направлений у россиян. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, в 2024 году поток российских туристов в эту страну увеличился на 6,3%, составив 6,7 млн визитов.