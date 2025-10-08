На форуме FINOPOLIS-2025 ВТБ представил новый терминал — он позволит подтверждать возраст покупателей с помощью биометрических данных.

Решение использует платформу биометрических сервисов НСПК и Единую биометрическую систему ЦБТ, что исключает необходимость предъявления паспорта. Это повысит удобство покупателей, а для бизнеса снизит нагрузку на персонал и защитит от рисков, связанных с продажей несовершеннолетним товаров с возрастной маркировкой.

Как рассказали в ВТБ, в будущем подтверждение возраста по биометрии будет доступно клиентам всех российских банков, если они зарегистрированы в Единой биометрической системе и привязали свою карту или счет в приложении СБПэй. При покупке товаров с возрастными ограничениями система автоматически проверяет возраст покупателя. Если ему более 18 лет, операция проходит успешно, если меньше — запрос отклоняется.

Терминал российского производства предназначен для магазинов, ресторанов, отелей, сферы услуг и поддерживает все основные способы оплаты: биометрические данные, QR-коды, Bluetooth (сервис «Волна»), пластиковые карты и NFC. Он оснащен большим сенсорным экраном с регулируемым углом наклона и цветовой индикацией статуса оплаты. Устройство работает на мощном процессоре с поддержкой Wi-Fi, 4G и проводной сети, имеет разъемы для подключения дополнительного оборудования и интегрируется с кассовыми системами. В банке отметили, что разработка учитывает актуальные тренды в дизайне и эргономике.

«Мы инвестируем в инновации, чтобы делать платежи элементом премиального опыта и драйвером роста бизнеса», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ.

На форуме ВТБ анонсировал еще одно решение, которое поможет предпринимателям расширить выбор способов приема платежей для покупателей. Совместно с Центром биометрических технологий банк продемонстрировал устройство и сценарий для оплаты товаров по рисунку вен ладони. Клиенту достаточно поднести ладонь к специальному экрану-сканеру. ИК-датчик считывает рисунок сосудов, распознает покупателя и находит привязанный к аккаунту платежный инструмент.