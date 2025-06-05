ВТБ расширяет цифровые возможности для клиентов, запустив банковские сервисы в отечественном мессенджере MAX. Интеграция позволяет пользователям iOS и Android осуществлять финансовые операции непосредственно в чате — от проверки баланса до денежных переводов и оплаты счетов.

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Новый сервис обеспечивает уровень безопасности, сопоставимый с мобильным приложением ВТБ Онлайн. Для доступа к функциям клиентам достаточно авторизоваться в мессенджере, используя стандартные учетные данные банка. Это решение особенно актуально для пользователей iOS, испытывающих ограничения при работе с зарубежными платформами.

Параллельно в MAX продолжает работу интеллектуальный чат-бот ВТБ, способный обрабатывать около 1,9 тыс. типовых запросов. Статистика показывает востребованность подобных решений — во ВКонтакте банковским ботом уже воспользовались 2 млн человек, 30 тыс. из которых совершили финансовые операции.

С учетом ежемесячной аудитории ВТБ Онлайн, превышающей 22,5 млн пользователей, банк прогнозирует значительный спрос на интегрированные финансовые сервисы в MAX.

В ближайших планах — расширение функциональности платформы за счет добавления новых популярных банковских продуктов и услуг. Ожидается, что к концу года через мессенджер будут проводиться сотни тысяч операций ежемесячно.