Банк ВТБ объявил о завершении сделки по продаже пятизвездочного отеля «Swissotel Resort Сочи Камелия», расположенного в курортной зоне Сочи. Покупателем актива стала компания «Правильные решения», предложившая за объект 10 млрд руб.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Согласно официальному заявлению пресс-службы ВТБ, банк реализовал 100% долей в ООО «Пансионат Камелия», которому принадлежит гостиничный комплекс. Новый собственник намерен вложить средства в модернизацию отеля, чтобы повысить его доходность и уровень сервиса.

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов подчеркнул, что продажа «Камелии» стала важным шагом в реализации стратегии банка по сокращению непрофильных активов. Он отметил, что опыт нового владельца в туристическом бизнесе гарантирует дальнейшее успешное развитие отеля.

Кроме того, Пьянов анонсировал планы ВТБ по продаже других объектов недвижимости до конца 2025 года. Эти меры связаны с ужесточением регуляторных требований ЦБ и направлены на оптимизацию капитала банка.

Бенефициаром «Правильных решений» является Тарас Демура — известный игрок туристического рынка, с 2016 года возглавляющий туроператора Fun & Sun. В 2022 году он увеличил свою долю в компании до 75% и вошел в состав совета директоров. Демура также активно участвует в деятельности отраслевых ассоциаций, включая РСТ, АТОР, РСПП и ТПП.

Еще весной 2024 года Андрей Костин, глава ВТБ, заявлял о планах банка полностью выйти из непрофильных активов в течение пяти лет. Это решение продиктовано изменениями в регулировании со стороны ЦБ РФ.

Ранее, в марте, Дмитрий Пьянов упоминал, что ВТБ готовится к продаже ряда активов, включая сочинскую «Камелию» и имущество БМ-Банка. В июле стало известно, что отель будет продан через аукцион с стартовой ценой 10 млрд руб., что и подтвердилось в итоговой сделке.