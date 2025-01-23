В январе 2025 года страховые пенсии прошли через двойную индексацию. Первоначальный размер корректировки был повышен распоряжением главы государства Владимира Путина. Президент поручил проиндексировать страховые пенсии «задним числом». «Инк.» объясняет, на сколько в итоге вырастут пенсии и кого коснутся изменения.

Вторая индексация пенсий в январе 2025 — последние новости

С 1 января выплаты пенсионерам проиндексировали на 7,3% — с учетом прогнозируемой инфляции. Но реальная картина общего роста цен не совпала с этими показателями. На это и обратил внимание Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент предложил провести перерасчет до уровня фактической инфляции. Таким образом уровень индексации составит не первоначально заявленные 7,3%, а 9,5%. Надбавка составит 2,2%.

Кому повысят пенсии в январе 2025

Повышение выплат затронет около 37 млн человек. В 2025 году индексация затронула не только пенсии неработающих граждан, но и тех пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность. Такая мера была принята впервые с 2016 года.

Пример расчета пенсий после индексации

Если в декабре пенсионер получал 24 тыс. руб., то:

В январе надбавка составила 7,3% — то, есть, больше на 1752 руб.. Ему выплатили 25 752 рубля.

Дополнительная индексация предполагает увеличение на 2,2%. Соответственно, к изначальной сумме прибавится еще 528 руб..

Таким образом, обновленный размер пенсии составит: 24 000 + 1752 + 528 = 26 280.

В феврале пенсионер получит эту сумму в 26 280 и еще компенсацию за январь в размере 528 руб.. Всего — 26 808 руб.

Индексация военных пенсий в январе 2025 года



Дополнительная индексация коснулась не только страховых пенсий. Таким же образом, «задним числом» будут повышены и военные пенсии, которые индексировались в октябре 2024 года. Тогда повышение составило 5,1%. Теперь выплаты пересчитают с учетом показателя в 9,5 %.

Когда пенсионеры получат доиндексированные пенсии



Выплату в новом размере пенсионеры получат уже в феврале. Помимо обычной пенсии, адресатам также перечислят разницу за январь, чтобы итоговый размер индексации уже полученной выплаты тоже составил 9,5%.

Вторая индексация социальных выплат в январе 2025



Помимо пенсий дополнительно проиндексируют с учетом уровня инфляции в 9,5% и социальные выплаты, размер которых был увеличен с 1 января. Речь идет о пособиях по безработице, беременности и уходу за ребенком и других выплатах.

Когда повысят социальные пенсии в 2025 году



Индексация социальных пенсий запланирована на 1 апреля 2025 года. Этот вид пенсий назначается тем гражданам, у которых нет трудового стажа, либо его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Выплаты будут проиндексированы на 14,75%. Таким образом средний размер социальной пенсии составит 15,4 тыс.

Путин поручил повторно проиндексировать пенсии. Кратко:



Индексация социальных пенсий запланирована на 1 апреля 2025 года. Этот вид пенсий назначается тем гражданам, у которых нет трудового стажа, либо его недостаточно для назначения страховой пенсии.