Доля ипотечных сделок на российском рынке вторичного жилья достигла максимума с 2024 года, а число заявок на покупку готовых квартир за год выросло на 20%. На этом фоне интерес к новостройкам, напротив, начал снижаться после изменений в программе «Семейной ипотеки». Подробности — в распоряжении «Инка».

По итогам февраля 2026 года, по данным «Авито Недвижимости», доля ипотечных сделок на вторичном рынке за год увеличилась в 1,6 раза — с 20% до 32%, достигнув максимума с осени 2024 года. В сегменте новостроек показатель, напротив, снизился до 70% (-10 п. п.), отразив реакцию рынка на изменения в программе «Семейная ипотека».

Снижение зафиксировано во всех крупнейших регионах. В Москве (в пределах МКАД) кредиты использовали 58% покупателей новостроек (-13 п. п.), в Новой Москве — 83% (-8 п. п.), в Московской области — 78% (-6 п. п.). В Санкт-Петербурге показатель составил 64% (-3 п. п.), в Ленинградской области — 71% (-4 п. п.), в Краснодарском крае — 79% (-8 п. п.), в Свердловской области — 67% (-10 п. п.), в Ростовской области — 77% (-9 п. п.).

При этом общая динамика остается положительной: несмотря на небольшое снижение числа запросов за месяц (-5%), в годовом выражении спрос вырос на 28%. Основной вклад обеспечил вторичный рынок — количество заявок на ипотеку для покупки готового жилья увеличилось на 20% по сравнению с февралём 2025 года.

«Основным фактором роста одобрения в банках является снижение ставки предложения по рыночной ипотеке за год с 28% до 16,9%», — прокомментировал Артур Ахметов, руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито».

По его словам, такая динамика естественным образом уменьшает ежемесячный платеж и требования к доходу заемщиков. Так, при ставке 28% для ипотеки в 5 млн руб. на 30 лет ежемесячный платеж составил бы 117 тыс. руб. в месяц, в то время как при ставке 16,9% и сохранении других параметров — 71 тыс. руб.

