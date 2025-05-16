Сценарии старости и восприятие потенциала третьего возраста для общества и экономики к 2036 году трансформируются, говорится в аналитическом докладе ВЦИОМ, подготовленном в рамках проекта «Футурологический конгресс — 2036». Качество жизни, которое сейчас имеют люди в 40-50 лет, может продлеваться до 70-80 лет, поэтому «регламентированное» старение с выходом на пенсию будет не единственным жизненным сценарием, отмечают эксперты.

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В своем докладе аналитический центр ВЦИОМ выделил семь демографических трендов, которые определят развитие России и мира до 2036 года. На основе опросов, наблюдения за трендами и экспертизы в социологии, экономике и демографии ВЦИОМ прогнозирует снижение рождаемости, старение населения, рост миграции. При этом технологии и умное регулирование должны помочь адаптироваться к этим вызовам.

Ключевой тренд — снижение рождаемости. В России суммарный коэффициент рождаемости (СКР) находится на минимуме за десятилетие. Так, в 2024 году родились 1,22 млн детей, что на 3,4% меньше, чем в 2023-м. Причины включают сокращение числа женщин репродуктивного возраста, ухудшение здоровья, изменение гендерных ролей и эффект «социального заражения» (копирование поведения, ролевых моделей ближайшего окружения). На мировом уровне СКР к 2036 году достигнет уровня воспроизводства (2,1).

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Второй тренд — демографическое расхождение: Запад и Россия стареют, а страны Африки и Индии остаются молодыми, что усилит экономические миграционные потоки. В России доля пожилых (65+) уже превышает долю детей (17,7% против 17,3%), но старение может стать ресурсом, если продлить качество жизни людей в 40-50 лет до 70-80 лет.

ВЦИОМ подчеркивает, что стимулирование рождаемости требует не только мер поддержки, но и развития человеческого потенциала. Кроме того, демографический кризис стимулирует роботизацию и цифровизацию, создавая условия для технологического суверенитета. Однако без новых центров «приложения труда и развития» «робобудущее» может усилить социальные риски.