Большинство российских граждан (67%) отрицательно относятся к идее ввести налог на бездетность. Почти каждый четвертый (24%) уверен в целесообразности восстановления такого налога, а оставшиеся 9% респондентов не знают, что сказать по данному поводу, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ. Всероссийский телефонный опрос был проведен в октябре 2024 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

В России активно идет обсуждение налога на бездетность. Сторонники инициативы отмечают, что собранные средства могут быть направлены на поддержку семей с детьми, сирот и детских домов. Противники говорят о морали и этике, называя подобный налог инструментом дискриминации, способным вместо решения демографического вопроса усугубить социальные проблемы.

По данным опроса, о рассматриваемой инициативе в той или иной степени наслышаны 74% граждан, из них 29% хорошо осведомлены, а 45% что-то слышали. По мнению аналитиков, такой высокий показатель обусловлен частотой, с которой этот вопрос упоминается и обсуждается экспертами и законодателями. Только 26% респондентов в ходе опроса впервые узнали о том, что возможно возвращение этого налога.

Наибольшее количество информированных отмечено среди граждан, имеющих высшее образование (83%), жителей мегаполисов — обеих столиц (80%) и городов-миллионников (81%). Также высокую осведомленность демонстрируют активные интернет-пользователи (79%) и россияне, предпочитающие смешанную модель медиапотребления (78%). Из тех, кто предпочитают телевидение, знают или слышали новость 55%, а еще 45% впервые услышали о ней во время опроса.

В возрастных категориях наибольшую осведомленность показали миллениалы. Среди них знают о налоге 76–78%. Среди зумеров впервые услышали о нем 32%, среди старшего поколения — 31–32%. В ходе опроса также выяснилось, что россияне, скорее, против идеи возвращения налога на бездетность. Противников данной меры оказалось значительно больше, чем сторонников, — 67% против 24%.

89% зумеров относятся к возвращению налога на бездетность отрицательно. Как отмечают авторы исследования, это, скорее, говорит об их негативной реакции на попытки вмешательства в личную жизни, чем о слабой приверженности семейным ценностям или отказе от деторождения. Среди них поддерживают идею всего 7%. Среди старшего поколения число сторонников инициативы достигает 34%.

Жители обеих столиц также высказались преимущественно против принятия закона (77%). Также Среди россиян, оценивающих свое материальное положение ниже среднего (75%), отмечен большой процент тех, кто отрицательно относится к возможным нововведениям.

Участники опроса считают, что введение налога на бездетность — менее эффективная мера, чем запрет информации, пропагандирующей отказ от рождения детей. 66% опрошенных считают, что налог никак не отразится на демографической ситуации в стране. 26% полагают, что он будет способствовать повышению рождаемости, в том числе 18% говорят о возможном незначительном эффекте.

При этом отмечено, что зумеры и миллениалы чаще допускают повышение рождаемости на фоне возвращения налога (33–36%), чем старшее поколение (20–25%). Граждане, оценивающие свой достаток как высокий и очень высокий, вдвое чаще говорят о положительном влиянии данной меры на рождаемость (32% против 17%).

По мнению 8% опрошенных, если закон все же будет принят, то оплачивать налог должны только мужчины. 7% считают, что им должны облагаться семейные пары, а еще 6% уверены, что платить обязаны все бездетные граждане. По 5% заявили, что налог следует взимать с государств, правительств и людей, поддерживающих идеологию чайлдфри. Затруднились с ответом еще 17% респондентов.

Чем младше россияне, тем чаще звучит мнение о нецелесообразности налога. Зумеры дают такой ответ в 2,5 раза чаще представителей старшего поколения — 65% и 25% соответственно.

Ранее сообщалось, что практически полный запрет на аборты в американском штате Техас связан с ростом смертности младенцев и числа детей, родившихся с врожденными аномалиями. Исследование данных о рождаемости по всей стране в период с 2018 по 2022 год показало, что после введения запрета с 1 сентября 2021 года младенческая смертность в Техасе выросла на 12,7%. Смертность, связанная с врожденными аномалиями, выросла на 22,9%.