Согласно заключению Национального совета финансового рынка (НСФР), новые требования по обязательной маркировке звонков могут привести к удорожанию финансовых услуг для потребителей. Проект соответствующего постановления правительства предусматривает, что расходы на идентификацию звонков лягут на компании, которые, в свою очередь, могут переложить эти затраты на клиентов.

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Эксперты финансового рынка предлагают ввести налоговые льготы для бизнеса, чтобы минимизировать негативное влияние на ценообразование. В Минцифры, однако, заявляют, что маркировка не отразится на тарифах для абонентов, но готовы дополнительно обсудить этот вопрос с участниками рынка.

С 1 сентября операторы связи обязаны информировать абонентов об источнике входящих звонков. Эта мера призвана помочь гражданам отличать звонки реальных компаний от мошенников. В настоящее время ведется доработка нормативных документов, регулирующих процесс внедрения новой системы.

Глава НСФР Андрей Емелин пояснил, что текущая версия проекта предполагает платную маркировку для юридических лиц. Это особенно затронет финансовый сектор, где компании по закону обязаны поддерживать связь с клиентами. По мнению экспертов, такие расходы могут стать фактором роста цен на финансовые продукты.

Представители Tele2 отметили, что реализация нововведения потребует значительных инвестиций в инфраструктуру связи. В Минцифры признают, что нормативная база может быть скорректирована после оценки реальных затрат операторов.

Финансовые организации критикуют предложенную схему финансирования. В НСФР считают, что альтернативой может стать повышение тарифов на связь, что в конечном итоге также отразится на потребителях. В качестве решения предлагаются налоговые вычеты или другие формы компенсации затрат бизнесу.

По данным СРО «МиР», финансовые организации ежедневно совершают тысячи звонков клиентам. Аналитик Владимир Чернов предположил, что дополнительные расходы могут быть включены в стоимость обслуживания. Однако, учитывая рекордную прибыль банковского сектора (3,8 трлн руб. в 2023 году), отрасли по силам справиться с новыми затратами.

Эксперты не исключают, что при высоких тарифах на маркировку компании могут сократить телефонные коммуникации, перейдя на чаты и push-уведомления. Это создаст неудобства для некоторых категорий клиентов, особенно пожилых людей. В связи с этим специалисты подчеркивают необходимость тщательной проработки механизмов компенсации затрат участникам рынка.