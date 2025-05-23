Ввод торговых площадей в Москве вырос более чем вдвое в первом квартале 2025 года, до 79 тыс. кв. м, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP. Однако доля свободных площадей снизилась до 4,7% благодаря быстрой заполняемости небольших торговых центров (ТЦ).

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Схожие данные зафиксировали в IBC Real Estate. По ее данным, объем нового строительства ТЦ в Москве увеличился вдвое год к году, до 69 тыс. кв. м. Это связано с вводом отложенных объектов и запуском крупных торгцентров, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики компании Екатерина Ногай.

Несмотря на рост ввода, вакансия в ТЦ снизилась на 1,8 п. п. , до 4,7%, и, по прогнозам CORE.XP, останется стабильной до конца года. Год назад высокая вакансия наблюдалась из-за освобождения торговых помещений после ухода из России крупных международных брендов, сейчас эти площади постепенно заполнились российскими марками, что немного снизило вакансию, объясняет директор отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая.

Небольшие торгцентры (10–16 тыс. кв. м) быстро находят арендаторов благодаря гибким условиям и необходимости иметь всего несколько якорных арендаторов, отмечают эксперты.

При этом крупные ТЦ заполняются медленнее: им нужно около двух лет для полной аренды из-за экономических сложностей и роста онлайн-торговли, отмечает Прилуцкая. Директор консалтинговой компании CMWP Андрей Шувалов добавил, что малые объекты также могут обойтись без fashion-ретейлеров, ключевых для больших центров.

Ранее эксперты рассказали «Инк.» о кризисе офлайн-рынка одежды и обуви в России. Некоторые компании решили сократить убыточные магазины, особенно в тех ТЦ, которые не шли им навстречу по улучшению условий аренды.