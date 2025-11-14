Динамика молодежного предпринимательства в России бьет все рекорды, но многие начинающие бизнесмены сталкиваются с проблемой выбора направления. «Сбер» разработал специальный лендинг, который помогает определиться с нишей для бизнеса за несколько минут.

В интерактивном квизе предлагают ответить на шесть вопросов: о доступном времени, стартовом капитале и интересах. На основе ответов алгоритм подбирает одну из 12 бизнес-ниш: от блогинга и креативных услуг, которые почти не требуют вложений, до ИИ-проектов и фудтеха с бюджетом от 100 тыс. руб. Краткий гид о том, как освоиться в каждой области, также доступен на сайте.

Для тех, кто предпочитает диалоговый формат, на платформе доступна консультация с GigaChat и возможность записаться на консультацию с ментором-предпринимателем.

На сайте также можно почитать о самых интересных покупательских трендах на современном рынке и получить доступ к сообществу предпринимателей ИЗЗЗИ.

По данным ФНС и Минэкономразвития, интерес молодежи к предпринимательству продолжает расти: к середине 2024 года в России насчитывалось около 2,7 млн ИП и самозанятых младше 25 лет — это рекордный показатель за все время наблюдений. Среди новых малых предприятий доля открытых людьми до 35 лет достигла 41%, а до 25 лет — 14%. Даже среди подростков фиксируется рост: к началу 2025 года число зарегистрированных ИП в возрасте до 18 лет превысило 13 тыс. человек.