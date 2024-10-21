В сентябре российские банки выдали 3,6 тыс. (40 млрд руб.) новых кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Это меньше на 73% по количеству и на 33% в денежном выражении, чем годом ранее, следует из данных «Дом.РФ». Спрос снизился по завершении программы льготной ипотеки, которая распространялась на ИЖС. На нее приходилась значительная доля выдач — около 60%.

В институте жилищного развития объясняют снижение спроса на ипотечное кредитование ИЖС завершением действия льготной программы. Так, по итогам первого полугодия 2024 года доля программы в объеме выдачи ипотеки на загородное строительство составила 60%, уточнили в «Дом.РФ».

Заметное снижение спроса на ипотеку в сегменте ИЖС подтвердили в Сбербанке. По данным аналитиков «Домклика», после отмены льготной ипотеки выдачи на индивидуальное жилищное строительство сократились в июле — сентябре примерно в пять раз к аналогичному периоду прошлого года. В количественном выражении снижение составило около 81%, по суммам — 79,5%.

В это же время по сравнению с августом этого года выросло строительство частных домов — прирост составил 16% за месяц, указали в «Дом.РФ». Там связали это с постепенной адаптацией рынка к новым требованиям по семейной ипотеке — сейчас льготный кредит на строительство по программе доступен только при использовании подрядчиком счетов эскроу. «При этом потенциал роста далеко не исчерпан и реализуется при полноценном переходе рынка ИЖС на механизм эскроу с 1 марта 2025 года», — уточняют аналитики «Дом.РФ».

Отмечается, что за счет рекордного спроса первого полугодия, который был вызван ожиданиями завершения льготной программы, совокупная выдача ипотеки на частное домостроение по итогам девяти месяцев заметно выросла. К аналогичному периоду 2023 года выдачи выросли на треть в количественном объеме, а в денежном — на 71%. Всего с января по сентябрь россияне взяли на строительство частных домов 97 тыс. кредитов на 540 млрд руб. К октябрю портфель ипотеки на ИЖС достиг 1,1 трлн руб., это на 65%, или на 448 млрд руб., больше, чем в начале этого года. Доля ипотеки на ИЖС от общего портфеля составляет 5,8%.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года в России возвели 9,8 млн кв. м жилья, что на 3,3% больше, чем в сентябре 2023 года. Население построило около 55,4 млн кв. м. При этом общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 55,4 млн кв. м, что на 15% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.