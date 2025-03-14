Российские женщины с состоятельными мужьями в два раза реже мечтают о жизни домохозяйки по сравнению с женщинами, чьи мужья зарабатывают меньше. Но вскоре у тех, кто посвящает себя дому, может появиться своя зарплата — в Госдуму внесут соответствующий законопроект. «Инк.» разобрался, кому могут начать платить деньги за выполнение домашних обязанностей.
Новый законопроект разработал депутат Ярослав Нилов из фракции ЛДПР. Документ готовится к внесению в нижнюю палату парламента. Согласно тексту, право на ежемесячные выплаты могут получить те, кто постоянно проживает в России совместно с членами семьи и занимается исключительно ведением домашнего хозяйства. Причем, вопреки классическому пониманию, это могут быть как женщины, так и мужчины.
Кроме того, есть важное ограничение — выплаты не положены гражданам, которые недавно стали россиянами. С даты приобретения гражданства должно пройти не менее пяти лет.
Еще одним исключением должны стать граждане, которые применяют специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».
Также получить деньги смогут только те, у кого доход на каждого члена семьи меньше, чем два прожиточных минимума в регионе. Пособие будут давать на полгода, потом нужно будет снова подавать документы.
Если закон примут, пособие будут платить тем, кто живет в России, ведет хозяйство и ухаживает за семьей. В понятие «хозяйства» входят готовка, стирка, уборка, покупки, а также забота о детях (старше полутора лет), инвалидах и пожилых родителях, которым нужен постоянный уход.
Выплата предполагается в размере прожиточного минимума трудоспособного населения по региону. Для ее назначения нужно будет написать заявление и предоставить документы, подтверждающие статус домохозяйки.
Перечислять средства будут в течение шести месяцев, а затем придется еще раз подать пакет документов.