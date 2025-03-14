Российские женщины с состоятельными мужьями в два раза реже мечтают о жизни домохозяйки по сравнению с женщинами, чьи мужья зарабатывают меньше. Но вскоре у тех, кто посвящает себя дому, может появиться своя зарплата — в Госдуму внесут соответствующий законопроект. «Инк.» разобрался, кому могут начать платить деньги за выполнение домашних обязанностей.

Кому могут платить за домохозяйство

Новый законопроект разработал депутат Ярослав Нилов из фракции ЛДПР. Документ готовится к внесению в нижнюю палату парламента. Согласно тексту, право на ежемесячные выплаты могут получить те, кто постоянно проживает в России совместно с членами семьи и занимается исключительно ведением домашнего хозяйства. Причем, вопреки классическому пониманию, это могут быть как женщины, так и мужчины.

Кроме того, есть важное ограничение — выплаты не положены гражданам, которые недавно стали россиянами. С даты приобретения гражданства должно пройти не менее пяти лет.

Еще одним исключением должны стать граждане, которые применяют специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».

Также получить деньги смогут только те, у кого доход на каждого члена семьи меньше, чем два прожиточных минимума в регионе. Пособие будут давать на полгода, потом нужно будет снова подавать документы.

Что понимается под домохозяйством

Если закон примут, пособие будут платить тем, кто живет в России, ведет хозяйство и ухаживает за семьей. В понятие «хозяйства» входят готовка, стирка, уборка, покупки, а также забота о детях (старше полутора лет), инвалидах и пожилых родителях, которым нужен постоянный уход.

Сколько будут платить

Выплата предполагается в размере прожиточного минимума трудоспособного населения по региону. Для ее назначения нужно будет написать заявление и предоставить документы, подтверждающие статус домохозяйки.

Перечислять средства будут в течение шести месяцев, а затем придется еще раз подать пакет документов.