Российская инвестиционная технологическая корпорация VK за 2024 год нарастила общую выручку на 22,7%, по сравнению с предыдущим годом, она составила 147,6 млрд руб. Наибольший прирост в процентном отношении показало направление EdTech — оно выросло на 82,3%, до 6,2 млрд руб. Традиционные направления также продемонстрировали устойчивый рост. Однако убытки компании оказались рекордными, следует из опубликованных финансовых результатов холдинга по РСБУ.

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Несмотря на положительную динамику выручки, чистый убыток компании достиг рекордного значения в 94,9 млрд руб. — это почти в три раза выше показателя 2023 года (34,3 млрд руб.). Ключевым фактором роста убытка стала переоценка финансовых инструментов, которая принесла компании 41,5 млрд руб. убытка против 4,6 млрд руб. годом ранее.

Операционные расходы компании выросли на 25,8%, опередив темпы роста выручки. Наиболее заметно увеличились расходы на вознаграждение агентам и партнерам (+31,6%) и затраты на персонал (+29,1%).

Денежная позиция компании заметно ухудшилась — объем средств на конец 2024 года составил 28,4 млрд рублей, сократившись на 44,6% по сравнению с концом 2023-го. Если денежный поток от операционной деятельности VK в 2023 году был положительным и составлял 1,3 млрд руб., то в 2024-м он оказался отрицательным и составил -10,7 млрд руб.

В то же время традиционные сервисы компании, такие как онлайн-реклама, пользовательские платежи и образовательные технологии, показали последовательный рост показателей: с 77,7 млрд руб. в 2023-м до 96 млрд руб. в 2024 году, с 19,3 млрд до 22,3 млрд руб. и с 3,5 млрд до 6,2, соответственно.

Положительным моментом стало улучшение показателей инвестиционной деятельности — отрицательный денежный поток в этом направлении сократился с 45,1 млрд до 32,9 млрд руб. Кроме того, компания значительно увеличила свою долю в прибыли ассоциированных организаций — с 0,7 млрд руб. в 2023 году до 5,8 млрд рублей в 2024-м.

Таким образом, с одной стороны, VK демонстрирует устойчивый рост доходов во всех сегментах бизнеса, с другой — сталкивается с высокими затратами на обслуживание долговых обязательств.

Как следует из пресс-релиза самой корпорации, в этом году приоритетом VK станет «развитие точек будущего долгосрочного роста и повышение рентабельности».