Административное здание бывшего института «Гидропроект» общей площадью около 34 тыс. кв. м, которое находится на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе около станции метро «Сокол» в Москве, выставлено на продажу, узнали «Ведомости». На фасаде этого 27-этажного здания располагается самый крупный медиаэкран в Европе, а теперь оно обсуждается как кандидат для преобразования в современный бизнес-центр.

Виктор Чернов / РИА Новости

История здания начинается с 1968 года, когда комплекс построили для научно-проектного института гидротехнических сооружений. По архитектурному стилю проект отсылает к небоскребу Lever House в Нью-Йорке.

На фасаде было размещено медиаэкранное панно площадью около 3,85 тыс. кв. м, крупнейший в России и Европе, работа которого видна с расстояния до 2 км. Это делает объект интересным не только как офисное здание, но и как площадка для крупноформатной рекламы.

По мнению участников рынка, наиболее вероятный сценарий — полная реновация здания под бизнес-центр класса B — как «Гамма» около метро «Тульская» или «Карманницкий, 9» на Арбате. По ориентировочным оценкам, реконструкция потребует инвестиций в диапазоне от 5 до 7 млрд руб., а если учесть расширение площадей до 80–120 тыс. кв. м — расходы могут вырасти до 16–30 млрд руб.

Для компаний-арендаторов и рекламодателей, размещавших свою рекламу на фасаде, перспектива трансформации здания несет двойственный эффект. С одной стороны, повышение статуса и класса площадки может улучшить адресную узнаваемость бренда и условия аренды. С другой — в период реконструкции возможны перебои с доступом к площадям и дисплеям, временные отключения и пересмотр условий контракта.

Поэтому арендаторам следует пересмотреть договоры, гарантии доступа к фасадным ресурсам и сроки обновления инфраструктуры. Появляется шанс на более современное офисное пространство, но также возрастает риск простоев и роста ставок аренды.