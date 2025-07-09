В современном обществе наблюдаются две, казалось бы, противоречивые тенденции. С одной стороны, все больше людей получают высшее образование. С другой — процент браков, особенно среди молодежи, достиг исторических минимумов. Например, в США до 1970 года более 80% людей в возрасте от 25 до 34 лет состояли в браке. К 2023 году эта цифра упала до 38%.

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На первый взгляд, здесь есть парадокс. Считается, что высшее образование повышает потенциальный доход и делает человека более привлекательным партнером на «брачном рынке». Так почему же рост образованности сопровождается снижением числа браков? Неужели годы, потраченные на учебу, отбивают желание создавать семью?

Долгое время ученые видели лишь корреляцию: чем выше уровень образования, тем выше вероятность вступления в брак. Но корреляция не означает причинно-следственную связь. Множество других факторов, от социального статуса до личных ценностей, влияют и на образование, и на семейную жизнь. Новое исследование, опубликованное в журнале Education Economics, впервые попыталось установить именно причинную связь.

Исследователи проанализировали огромный массив данных, охвативший более 8 млн человек, и применили сложные статистические методы, чтобы отделить влияние именно образования от других факторов. Чтобы избежать искажений, они использовали хитроумный подход: вместо того, чтобы смотреть на уровень образования самого человека, они использовали в качестве показателя уровень образования его матери, что является сильным предиктором для больших групп людей.

Главный вывод: высшее образование действительно заставляет людей откладывать брак на более поздний срок, но не снижает общую вероятность когда-либо вступить в него.

Исследование показало, что каждый дополнительный год обучения (от первого класса до аспирантуры) снижает вероятность вступления в брак в возрасте от 25 до 34 лет примерно на 4 процентных пункта. Это объясняется просто: учеба и начало карьеры требуют времени и сил, отодвигая создание семьи на второй план.

Однако в более старших возрастных группах картина меняется. Для людей в возрасте от 45 до 54 лет уровень образования практически не влияет на то, состоят ли они в браке. Но он сильно влияет на стабильность этого брака: более образованные люди в этой возрастной группе значительно реже разводятся.

В то же время образование немного увеличивает вероятность того, что человек к этому возрасту так никогда и не вступит в брак. Кроме того, исследование подтвердило феномен «ассортативности»: люди с высшим образованием гораздо чаще вступают в брак с партнерами, имеющими такой же уровень образования. Получение диплома о высшем образовании более чем вдвое увеличивает вероятность заключить брак с другим выпускником колледжа.

Таким образом, образование не «убивает» брак, а скорее трансформирует его. Оно заставляет подходить к созданию семьи более осознанно и в более позднем возрасте, делает браки более стабильными и способствует формированию союзов между людьми с одинаковым социальным и интеллектуальным капиталом. Причины же общего снижения брачности, по мнению ученых, следует искать и в других сферах, от экономических перспектив до влияния социальных сетей.