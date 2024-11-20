Финансовый маркетплейс «Сравни» провел онлайн-опрос, и узнал, что у 74% жителей России есть накопления. Результаты также показали, что 40% участников опроса откладывают на будущее своих детей, когда у них есть такая возможность. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

В ходе опроса 40% респондентов сообщили, что откладывают деньги на будущее детей, а 26% заявили, что не копят и не планируют делать это в будущем. Доля тех, кто пока не еще не начали, но планируют откладывать средства, составила 20%. Еще 14% делают такие накопления регулярно.

64% участников опроса пока не знают, как используют накопленные средства, и решат, на что их потратить, когда ребенок вырастет. Самой популярной целью оказалась оплата высшего образования (16%), на втором месте — покупка жилья для детей (14%).

Менее распространенными стали возможность создать финансовую подушку с целью получения пассивного дохода и стартовый капитал, если ребенок захочет начать свое дело, — 4% и 2% соответственно.

Большинство респондентов (70%) рассказали, что хранят накопленные средства на банковских вкладах. Еще 17% отметили, что просто откладывают наличные деньги. 6% участников опроса указали, что покупают для сохранения средств драгоценные металлы, 4% — ценные бумаги, а еще 3% — иностранную валюту.

80% заявили, что планируют совместно со своими детьми решить, как потратить деньги, 11% опрошенных собираются сами купить или оплатить то, что посчитают нужным. 9% респондентов передадут средства ребенку, обозначив цель их использования.

Согласно результатам опроса, 51% жителей России обучают детей финансовой грамотности и основам инвестирования. 25% участников опроса сообщили, что их ребенок обучается сам, но под присмотром родителей. Еще 24% отметили, что пока не обучают детей финансовой грамотности, но планируют это делать.

Ранее исследование показало, что 53% россиян располагают накоплениями на черный день, а 59% опрошенных — финансовой подушкой безопасности. По словам управляющего директора управления методологии и компетенций «СберСтрахования жизни» Натальи Тарасовой, незапланированные траты случаются чаще, чем хотелось бы. Среди основных причин — неумение грамотно распоряжаться деньгами.