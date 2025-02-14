Федеральное правительство США и производители химикатов долгое время скрывали состав розовых средств для тушения лесных пожаров, которые разбрасываются самолетами для сдерживания возгораний. Результаты исследования показали, что эти вещества содержат большое количество кадмия, мышьяка, хрома и других токсичных тяжелых металлов, сообщает The Guardian.

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Исследование выявило, что средство для тушения пожара является «основным» источником токсичного загрязнения, которое приводит к резкому повышению уровня тяжелых металлов в окружающей среде. При этом сам продукт содержит уровни металлов, в 3 тыс. раз превышающие допустимые нормы для питьевой воды.

Правительство и производители химикатов утверждают, что до 20% состава средств для подавления дыма в воздухе являются «коммерческой тайной» и не подлежат раскрытию общественности. Поэтому, хотя и существовали подозрения относительно токсичности этих веществ, это исследование стало первым, подтвердившим наличие металлов.

В нем также подчеркивается противоречие между защитой здоровья и имущества людей от лесных пожаров путем распыления высокотоксичных веществ: в период с 2009 по 2021 год было распылено около 440 млн галлонов.

«Поскольку темпы применения антипиренов в воздухе растут, вероятно, также увеличиваются и выбросы токсичных металлов в окружающую среду в результате их использования, и эта тенденция может усилиться, если частота и интенсивность лесных пожаров продолжат расти», — пишут авторы из Университета Южной Калифорнии.

Подавители представляют собой смесь воды, удобрений и неизвестных ингредиентов, а розовый цвет получается из-за добавления красителя, чтобы пожарные могли видеть, где он был распылен. Исследователи предполагают, что металлы используются в качестве антикоррозионных агентов, чтобы предотвратить разрушение цистерн самолета.

Смесь работает, покрывая растительность и снижая количество кислорода, который может подпитывать огонь. Ее ежедневно сбрасывали 25 самолетов, чтобы сдержать разрушительные лесные пожары в Лос-Анджелесе.

Хотя загрязнение металлами было задокументировано в результате лесных пожаров, предыдущие исследования в значительной степени игнорировали возможность того, что оно происходит из-за нераскрытых ингредиентов смеси для тушения.

Исследователи USC начали с двух частей «косвенных доказательств», которые указывали на эту возможность — внутреннего федерального отчета, в котором подробно описывалось использование металлов, и уведомления о нарушении окружающей среды штата Вашингтон, в котором раскрывалась возможность загрязнения токсичными металлами.

Авторы протестировали 10 типов широко используемых коммерческих средств и подтвердили, что они содержат высокие уровни токсичных металлов. Затем исследователи проверили государственные и федеральные записи, чтобы определить, где были распространены подавляющие вещества в период с 2009 по 2021 год, а также уровни содержания металлов в окружающей среде, и показали, что данные соответствуют результатам их испытаний.

По словам соавтора исследования Дэниела Маккарри, производитель одного из средств подавления огня заявил, что новое поколение продукта «более экологично», но добавил: «Пока мы не сможем столкнуться с этим материалом и протестировать его, мы ничего не узнаем».

Ранее в Нью-Дели, столице Индии, уровень загрязнения воздуха в 50 раз превысил рекомендуемую ВОЗ суточную норму. При этом большинство жителей не могут позволить себе фильтры для воздуха, и у них нет домов, которые могли бы изолировать от неприятного запаха и токсичного смога, являющегося причиной тысяч преждевременных смертей.