По мнению исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), крошечные синтетические частицы, которые содержатся в воздухе, пище и воде, могут стать причиной бесплодия, рака толстой кишки и нарушения функции легких. Ученые утверждают, что они одними из первых проанализировали качество существующих данных о микропластике.

Отобрав самые убедительные данные, опубликованные в период с 2018 по 2024 год, команда исследователей выявила ряд рисков для здоровья пищеварительной, репродуктивной и дыхательной систем у животных. Стоит отметить, что это не полный систематический обзор. Он призван выявить возможные проблемы со здоровьем.

Из 31 рассмотренного исследования большинство было проведено на грызунах, и только три обсервационных исследования включали тесты на людях. Однако современные исследования микропластика все еще находятся на ранних этапах, и первым шагом обычно являются именно опыты на животных.

Три исследования на людях, включенные в обзор, были проведены в период с 2022 по 2024 год в Турции, Иране и Китае. В одном из них микропластик определялся в околоплодных водах матери, в другом — в плаценте, а в третьем — в выделениях из носа.

«Учитывая повсеместное распространение микропластика и постоянное растущее признание его присутствия в организме человека, вполне вероятно, что он является потенциальной областью для будущих исследований», — прогнозирует команда. — Это особенно актуально, учитывая, что, по прогнозам, к 2060 году производство пластика утроится».

Частицы микропластика были обнаружены в плаценте, кале, тканях легких, грудном молоке, мозге и крови человека. Хотя многие ученые по всему миру предупреждают, что он может представлять опасность для человека, производство пластика продолжает опережать исследования в области здравоохранения.

Ни в одном исследовании, включенном в обзор, не изучались проблемы пищеварения, но несколько исследований на животных выявили «значительные изменения в толстой кишке» в результате воздействия пластика, а также значительное уменьшение площади поверхности слизистой оболочки.

В пяти других исследованиях на животных также изучались изменения в сперме. Микропластик ассоциировался с уменьшением количества живых сперматозоидов, их концентрации и подвижности, обнаружили исследователи. Также наблюдалось увеличение числа пороков развития сперматозоидов.

Еще в семи исследованиях на грызунах изучалось воздействие микропластика и его связь с хроническим воспалением, повреждением легких, функцией легких и окислительным стрессом. Хотя доказательства здесь не столь убедительны, как в отношении фертильности и пищеварения, эксперименты с животными постоянно указывают на повреждение и фиброз легочной ткани.

Учитывая состояние доказательной базы, исследователи из UCSF «настоятельно рекомендуют действовать на основе ограниченных данных, учитывая, что доказательная база постоянно растет и усиливается, и инициировать действия по предотвращению или смягчению воздействия микропластика на здоровье людей».

Другое исследование выявило почти 200 возможных канцерогенов, вызывающих рак груди, в пластике и бумаге для упаковки пищевых продуктов. Это говорит о значительном воздействии даже при соблюдении действующих норм и острой необходимости минимизировать содержание этих вредных химических веществ в продуктах ежедневного использования.