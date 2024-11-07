Согласно исследованию, часовая промышленность не производит и не продвигает достаточное количество моделей, которые хотели бы носить женщины. Результаты опроса, проведенного компанией Deloitte и некоммерческой группой Watch Femme показали, что 85% брендов все чаще отказываются от создания часов, ориентированных на женский пол, однако в рекламе по-прежнему фигурирует большое количество таких моделей, сообщает Bloomberg. Кроме того, женщины недостаточно представлены на руководящих должностях.

Руководитель отдела потребительских товаров и предметов роскоши швейцарской компании Deloitte Карин Сегеди отметила, что женские модели в ассортименте представлены слабо. По ее словам, это то, что отрасли необходимо решить как можно скорее.

Женская часть аудитории представляют собой возможность для индустрии в то время, когда она переживает спад спроса, особенно среди состоятельных китайских потребителей. 80% опрошенных заявили, что то, что коллекции часов делятся на мужские и женские приводит к тому, что они получают меньше удовольствия от посещения бутиков.

Неспособность удовлетворить спрос — это упущенная возможность, учитывая важность отрасли для таких стран, как Швейцария и Япония. По оценкам Morgan Stanley, в 2022 году объем розничных продаж часов в мире составил около $54,9 млрд, а рынок подержанных моделей — $24 млрд.

Женщины также недостаточно представлены на руководящих должностях, хотя составляют около 43% сотрудников швейцарских часовых компаний, на них приходится гораздо меньшая доля руководящих должностей.

Гендерный разрыв в оплате труда в швейцарской часовой промышленности больше, чем в других отраслях. Так, женщины зарабатывают в среднем на 24,8% меньше мужчин, согласно ранее опубликованным данным Unia, крупнейшего профсоюза страны.

Ранее сообщалось, что владелица небольшой фермы в северной части Малави Эмили Нхана начала производить банановое вино. Из-за сильной жары бананы слишком быстро перезревают, что приводит к большим потерям для нее и многих других фермеров. Для них речь идет не только о производстве вина, но и о выживании, освоении новых возможностей, которые появляются в связи с изменением климата.