Новое исследование Университета Ватерлоо показало, что во всем мире мудрость воспринимается как умение опираться на собственные знания и логическое мышление, при этом учитывая эмоции и позиции окружающих. Этот подход оказался общим для жителей 12 стран на пяти континентах.

Sumit Kr Sau, Unsplash

В работе ученые анализировали, по каким критериям люди оценивают проявления мудрости — в политике, науке и повседневной жизни. Независимо от культурных различий, участники выделяли два ключевых аспекта: рефлексивную ориентацию и социально-эмоциональное осознание. Первая связана с логическим анализом, контролем эмоций и практическим применением знаний. Вторая отражает умение воспринимать чувства других и учитывать социальный контекст.

«К нашему удивлению, эти две составляющие проявились во всех культурных регионах, которые мы изучили, и обе были связаны с явным приписыванием мудрости», — отметил доктор Максим Руднев, научный сотрудник по психологии в Ватерлоо и ведущий автор работы.

Исследование помогает понять, как жители разных стран выбирают, уважают и доверяют лидерам, педагогам и другим влиятельным фигурам. В качестве примера авторы упомянули восприятие экс-президента США Дональда Трампа и действующего президента Джо Байдена.

«Несмотря на то что оба аспекта мудрости действуют совместно, люди связывают мудрость в большей степени с умением рефлексировать. Если кто-то не способен на осмысление и логическое мышление, то восприятие его как социально-эмоционального, компетентного и морального человека не компенсирует этого», — пояснил доктор Игорь Гроссман, директор Лаборатории мудрости и культуры в Университете Ватерлоо.

«Этот феномен был очевиден после известных дебатов между Трампом и Байденом на президентских выборах 2024 года: несмотря на то что оба кандидата считались недостаточно рефлексивными, многие зрители сочли, что Трамп выиграл дебаты, поскольку Байден был воспринят как эмоционально доброжелательный, но интеллектуально слабый», — добавил Гроссман.

Проект был реализован в рамках консорциума «География философии», объединившего 26 исследовательских организаций из Северной и Южной Америки (Канада, США, Эквадор, Перу), Азии (Китай, Индия, Япония, Южная Корея), Африки (Марокко, ЮАР) и Европы (Словакия).

В опросе участвовали 2 707 респондентов, представлявших 16 различных социально-экономических и культурных групп. Им предложили оценить 10 известных личностей — ученых, политиков и преподавателей — в гипотетических ситуациях с неоднозначным выбором, а затем определить уровень их мудрости и собственной. Результаты позволили выявить ключевые факторы, влияющие на восприятие мудрости как на индивидуальном, так и на групповом уровне.

«Примечательно, что участники часто оценивали себя как менее мудрых по сравнению с большинством рассмотренных примеров, особенно в отношении рефлексивной ориентации, хотя проявляли большую уверенность в своих социально-эмоциональных качествах, — подчеркнул Руднев. — Изучение восприятия мудрости на глобальном уровне важно для понимания принципов лидерства, образовательных процессов и межкультурного диалога. Это первый шаг к выявлению универсальных закономерностей того, как воспринимается мудрость в разных уголках мира».