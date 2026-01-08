Самой дорогой покупкой, совершенной на Wildberries в 2025 году, стала квартира стоимостью 11 млн руб., сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные компании. Помимо недвижимости, в число самых дорогих товаров, приобретенных на маркетплейсе, также вошли автомобили и квадроциклы.

Фото: РИА Новости

В объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) пояснили, что проанализировали крупнейшие сделки, оформленные на маркетплейсе за год. Наибольшей по сумме покупкой стало приобретение квартиры в Москве за 11 млн руб. у группы «Самолет» через раздел «Новостройки», который появился на платформе летом прошлого года.

Автомобили также вошли в число самых дорогих покупок на маркетплейсе. Если в 2024 году лидирующие позиции занимали модели Jaecoo, то по итогам прошлого года расстановка изменилась. В список наиболее дорогих приобретений попали Changan UNI-K в версии Tech стоимостью около 4,3 млн руб. и Changan CS95 за 4,25 млн руб., обе машины были куплены в Москве. Кроме того, в Подмосковье был приобретен компактный кроссовер Volkswagen Tharu примерно за 4,25 млн руб.

В перечень самых дорогостоящих покупок также вошли Geely Atlas в комплектации Flagship Sport стоимостью 3,95 млн руб., Haval Dargo в версии Tech Plus за 3,549 млн руб. и Knewstar 001 в исполнении Luxury, цена которого составила 3,42 млн руб.

В других товарных категориях самыми дорогими покупками на Wildberries в 2025 году оказались квадроцикл для взрослых Segway AT10 LXW MUD за 1,3 млн руб., серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM почти за 1 млн руб. и 3D-сканер AutoScan-DS-EX стоимостью около 983 тыс. руб. — все эти покупки были совершены в Подмосковье. Также в число самых дорогих приобретений вошел колесный погрузчик с бортовым поворотом XT26−7, проданный за 799,9 тыс. руб.