Сеть «Рив Гош», один из ведущих игроков российского парфюмерно-косметического ретейла, может сменить собственника: бизнес рассматривается к приобретению ООО «РВБ» — компании, объединяющей Wildberries и Russ, узнал «Коммерсантъ».

Стороны уже договорились об условиях сделки, проделав ее обсуждение за несколько дней. Официально пока заявлено о стратегическом партнерстве: магазины «Рив Гош» подключились к маркетплейсу Wildberries как пункты самовывоза, а также появился собственный раздел сети на площадке.

ООО «РВБ» было образовано летом 2024 года после слияния Wildberries и Russ. Акции распределены так: 65% принадлежит Wildberries (в основном президенту сети Татьяне Ким и частично Владиславу Бакальчуку), 35% — компании Russ, владельцам которой являются братья Мирзояны.

«Рив Гош» работает с 1995 года, управляется компанией «Аромалюкс». В ее портфеле более 250 магазинов в 88 российских городах, ассортимент сосредоточен на премиальной косметике — продуктах с ценой выше примерно 4 тыс. руб. за единицу. По информации пресс-службы РВБ, с конца сентября к маркетплейсу подключена вся сеть косметического ретейлера, включая такие крупные города и регионы, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тверь, Рязань, Владимир, Ярославль и многие другие.

В последнее время у «Рив Гош» были ухудшения финансовых показателей: в 2024 году выручка снизилась на 6% по сравнению с предыдущим годом, а чистый убыток почти утроился. Общая стоимость бизнеса оценивается аналитиками в 5–6 млрд руб., что чуть превышает сумму долгов сети, рассчитанных на конец 2024 года.

Еще до переговоров с Wildberries & Russ интерес к покупке «Рив Гош» проявлял фонд «Севергрупп» Алексея Мордашова. Однако источник на рынке говорит, что предложение ООО «РВБ» по условиям оказалось более интересным — и сделка может пройти без сохранения долей прежних владельцев сети.