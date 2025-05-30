Объединенная компания Wildberries & Russ сообщила, что совместно с ПАО «МТС» запустила систему выявления подозрительных действий на маркетплейсе, основанную на технологиях машинного обучения. Там пояснили, что новая ML-модель в режиме реального времени анализирует обезличенные поведенческие сигналы для распознавания фишинга, фальшивых аккаунтов, а также мошеннических схем с бонусами, заказами и отзывами еще до завершения процедуры регистрации пользователя.

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Отмечается, что платформа объединяет Big Data-ресурсы МТС с технологиями машинного обучения Wildberries & Russ. Благодаря использованию технологий МТС Скоринг автоматизированные сервисы безопасности маркетплейса получили возможность с точностью, приближающейся к 100%, выявлять потенциальных нарушителей уже на этапе регистрации.

Представители компании подчеркнули, что алгоритмы системы анализируют обезличенные данные о поведенческих паттернах пользователей с помощью искусственного интеллекта, определяя с высокой вероятностью злоумышленников, что способствует повышению безопасности всех пользователей платформы.

Сергей Камшилин, занимающий должность директора департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству Wildberries & Russ, заявил, что внедрение новой антифрод-системы позволит маркетплейсу более эффективно и комплексно противостоять мошенническим схемам. Он добавил, что это особенно важно для значительного повышения уровня безопасности пользователей платформы.

Со своей стороны Вадим Алешин, руководитель направления Big Data МТС Скоринг, отметил способность современных технологий выявлять потенциальные мошеннические риски уже на этапах регистрации и авторизации, что снижает угрозы безопасности. Он подчеркнул, что компании объединяют свои экспертные знания в сфере антифрода и больших данных для создания принципиально новой безопасной среды как для клиентов, так и для продавцов онлайн-площадки.