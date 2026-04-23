Wildberries & Russ (RWB) внедрила собственную платформу управления задачами Tracker — отечественный аналог Jira от Atlassian. Об этом стало известно из открытых вакансий где Tracker упоминался в описании обязанностей. Tracker сначала появился в описании вакансий компании, однако к настоящему времени упоминания о нем были удалены.

Jira оставалась одним из самых популярных инструментов управления проектами в российском корпоративном секторе вплоть до 2022 года, когда Atlassian ушла с рынка.

В компаниях остались лишь локально установленные версии Jira — они не обновляются и не получают технической поддержки. Это создало массовый спрос на альтернативы и резко ускорило развитие российского сегмента таск-трекеров.

Tracker во многом повторяет функциональность не только Jira, но и YouTrack от JetBrains — еще одного популярного инструмента, доступного россиянам в основном при наличии иностранной карты. Главная причина создания собственного решения, по словам источников, — дороговизна сторонних платформ и возможность гибко настраивать продукт под свои процессы.



Отдельный вопрос — возможные коммерческие амбиции. В тексте одной из вакансий прямо говорилось, что RWB планирует не только использовать Tracker внутри, но и вывести его на рынок как SaaS-решение. Однако официально компания эти планы отрицает: представители RWB заявили Forbes, что выводить продукт на внешний рынок пока не собираются.

Если RWB все же решится на коммерческий запуск, конкуренция окажется жесткой. По итогам 2024 года доля российских компаний в сегменте таск-трекеров достигла 70% — это прирост на 30–45 п. п. с 2022 года. ННа рынке уже работают десятки платформ: Яндекс Трекер, Kaiten, решения Naumen, ITG, «Лансофт» и другие. ИТ-холдинг «Т1» в 2023 году анонсировал собственный аналог Jira под названием «Сфера» с бюджетом 2,36 млрд рублей.

История с Tracker показательна. Крупные российские технологические компании — вслед за Яндексом, Сбером и другими — всё активнее инвестируют в разработку собственных инструментов, которые раньше покупали у западных вендоров.

