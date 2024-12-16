В России снимут фильм об истории создания Wildberries. В нем Владислав Бакальчук выступит одновременно автором идеи и продюсером и расскажет свою версию истории создания маркетплейса. Бюджет фильма оценивается в 200 млн руб. Имена актеров и режиссера пока неизвестны. Подробности — в распоряжении Inc.

«История создания и развития Wildberries — готовый сценарий для захватывающего фильма. В ней есть все: взлеты и падения, любовь и крепкая семья, кризисы и конфликты, харизматичные главные герои и хрестоматийные злодеи», — заявил Бакальчук.

В его пресс-службе заявили, что бюджет фильма составит около 200 млн руб. В настоящее время готовится заявка в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа на софинансирование фильма.

Сценарий фильма опирается на воспоминания Бакальчука, а также семейные архивы и рассказы друзей семьи. Рабочее название картины – «Дикие ягодки».

В данный момент идут переговоры с генеральным продюсером и обсуждаются кандидатуры на место режиссера. Планируется, что скоро станут известны фамилии членов съемочной группы и основного актерского состава.

В сентябре у входа у входа в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы произошла стрельба. Тогда Татьяна Бакальчук заявила, что «группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина» попыталась захватить офисы Wildberries в Москве.