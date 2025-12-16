РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила возможность покупки подарочных сертификатов для корпоративных клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в России.

На странице оформления подарочных сертификатов B2B-покупатели могут выбрать дизайн и номинал, оформить заказ и получить счет-оферту для оплаты. Сотрудники компаний, а также их клиенты или партнеры могут активировать сертификаты в своих личных кабинетах и использовать их для покупок на Wildberries.

Бизнес может использовать сертификаты для корпоративных программ, подарков к праздникам, различных клиентских акций и рекламных кампаний. В РВБ добавили, что запуск сертификатов для бизнеса стал частью стратегии развития сервисов для корпоративных покупателей.

Объем рынка подарочных карт оценивался в $744,1 млрд в 2024 году. По прогнозам Technavio, в период с 2025 по 2029 год мировой рынок подарочных карт вырастет на $1,33 трлн. Особенно стимулирует рынок потребность в покупке быстрых и понятных подарков в праздники. Согласно статистике в 2024 году, 64% потребителей покупают карты в праздничные сезоны, такие как Рождество и Новый год.

Корпоративные подарочные сертификаты бизнес может купить у многих ретейлеров, например, у «Золотого Яблока», «Летуаль», «Магнита», Ozon и других. При этом компании покупают сертификаты не только партнерам в благодарность за сотрудничество, но и собственным сотрудникам.

«Золотое Яблоко» и «ЮMoney» недавно провели совместное исследование о корпоративных подарках на Новый год и гендерные праздники, сравнив ожидания сотрудников с планами работодателей. Оказалось, что подарочные карты и сертификаты постепенно вытесняют классические сувениры из корпоративных наборов, а каждая пятая компания готова потратить от пяти до 10 тыс. руб. на человека.