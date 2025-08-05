Wildberries запустил новую систему кешбэка под названием «Ягодки». Покупатели получают бонусные баллы за приобретение товаров с соответствующим значком. Размер вознаграждения составляет от 1% до 25% от стоимости покупки и определяется продавцом.

Wildberries

Начисленные бонусы можно использовать для оплаты последующих заказов на платформе. Курс обмена: 1 балл = 1 рубль. Максимальный размер оплаты бонусами достигает 99% стоимости товара. Кешбэк суммируется с другими действующими скидками.

Бонусные баллы отображаются в личном кабинете пользователя вместе с историей начислений и списаний. Срок действия «Ягодок» ограничен одним годом с момента получения. Зачисление происходит через 14 дней после оформления заказа — этот период предусмотрен для возможного возврата товара.

Для участия в программе необходимо совершать покупки через WB Кошелек. При этом сохраняется стандартная скидка, предоставляемая этим сервисом. По данным компании, в тестовом режиме покупатели уже получили более 10 млн бонусных баллов.

Программа будет расширяться — в будущем бонусы планируют начислять не только за покупки, но и за активность в других сервисах Wildberries. В настоящее время система доступна большинству пользователей платформы.