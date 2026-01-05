Сервис WB Travel компании РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) совместно с туроператором FUN&SUN запустили собственную отельную концепцию. Первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте, а забронировать номер уже можно через приложение Wildberries и на сайте FUN&SUN.

Фото: Пресс служба РВБ | Wildberries & Russ

Проект стал следующим этапом стратегического партнерства Wildberries и FUN&SUN, объединяющего опыт в e-commerce и туризме. FUN&SUN помогла разработать фирменную концепцию, внедрить стандарты сервиса и подготовить инфраструктуру отеля.

Особое внимание уделено семейным сервисам: детский клуб TOUCAN предлагает развлечения и развивающие программы для детей всех возрастов, включая мастер-классы, квесты, викторины, спортивные игры и показы мультфильмов. Также в отеле есть детский ресторан, круглосуточный уголок мамы с оборудованием для приготовления детского питания и зона с прачечной для детских вещей.

Открытие первого отеля WB Travel Dreams Vacation запланировано на 15 февраля 2026 года, при этом ведется обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и общественных зон. В планах на 2026 год — запуск еще нескольких фирменных отелей WB Travel в Египте и Турции.