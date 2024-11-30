Платформа X разрабатывает новый значок для пародийных профилей и фан-аккаунтов, чтобы не вводить подписчиков в заблуждение. Эта мера позволит снизить вероятность путаницы между публикациями фейкового аккаунта и реального человека.

Однако пока непонятно, как платформа сможет заставить аккаунты-пародии добавлять специальную метку в свои профили. В настоящее время у X есть пункт, согласно которому такие аккаунты должны следовать определенным требованиям и не пытаться выдавать себя за других пользователей с целью распространения ложной информации.

Сейчас на платформе X множество аккаунтов, которые имитируют настоящих общественных деятелей, от политиков до спортсменов и артистов. В то время как некоторые аккаунты указывают «Пародия» в своих именах, другие упоминают это в своих биографиях, из-за чего многие пользователи могут принимать их за настоящие аккаунты.

«Мы разрешаем создавать учетные записи для пародий, комментариев и фанатов (PCF) на X только в том случае, если их цель — обсуждение, юмор или обмен информацией», — говорится в политике приложения.

После того, как новый значок появится на X, платформе потребуется разработать новую политику, регулирующую его применение фейковыми аккаунтами. Если значительное количество пародийных аккаунтов не начнет его использовать, это может привести к путанице среди пользователей.

Стоит отметить, что в X уже существует метка для автоматизированных бот-аккаунтов, использующих API социальной сети для автоматической публикации обновлений. Тем не менее не все боты придерживаются этих правил и применяют соответствующую метку. Существуют многочисленные сообщения о том, что злоумышленники используют различные методы автоматизации для манипуляции нарративами, связанными с выборами, через бот-аккаунты.

Ранее социальная сеть X Илона Маска внесла изменения в цены и лимиты на API, а также анонсировала годовые тарифные планы со скидкой. Компания повысила цены на базовый API со $100 до $200 и сообщила, что введет более высокие лимиты и новые конечные точки для этого плана подписки.