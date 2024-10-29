План Илона Маска по снижению зависимости X от рекламных доходов за счет увеличения платных подписок все еще не реализован. Согласно новому стороннему анализу сервиса подписки X Premium, проведенному компанией Appfigures, занимающейся аналитикой приложений, X получил около $200 млн дохода от покупок внутри приложений на iOS и Android с момента первоначального запуска подписки в 2021 году, ранее известной как Twitter Blue, сообщает TechCrunch.

Есть некоторые оговорки по поводу этой цифры: это сумма покупок через мобильное приложение, а не мобильный или десктопный веб. Истинная сумма, вероятно, выше, особенно с учетом, что X предлагает скидку на покупки в Интернете.

Затем следует учесть комиссионные сборы: после их уплаты магазинам приложений заработок X составит минимум $140 млн. Однако эта цифра, вероятно, будет выше, поскольку Apple и Google снизят комиссионные с 30% до 15%. Сообщается, что у Appfigures нет способа надежно рассчитать, сколько подписок связано с каждой ставкой комиссии.

Twitter Blue запустился в 2021 году, но в декабре 2022 года был перезапущен, когда Twitter под руководством Маска перешел на нерекламные доходы. В течение первых трех месяцев после перезапуска сервис принес всего $11 млн на подписках на мобильные приложения, согласно данным поставщика данных приложений Sensor Tower. Год назад компания, которая теперь называется X, запустила две дополнительные подписки: Basic и Premium+.

Хотя невозможно точно определить, сколько пользователей X платят за подписку Premium, есть способы сделать некоторые оценки, по крайней мере числа подписчиков на мобильные устройства.

В настоящее время X продолжает предлагать три уровня подписки: Basic, Premium и Premium Plus с различным доступом к расширенным функциям, таким как Grok AI, синяя галочка Verified и меньше рекламы. Самая популярная покупка в приложении (на основе данных App Store) — X Premium, которая стоит $11 в месяц на мобильном устройстве.

По данным Appfigures, в сентябре 2024 года X собрала $14,7 млн за счет покупок в приложениях на мобильных устройствах. Поскольку X является частной компанией, не обязанной публично раскрывать количество своих пользователей, можно только догадываться, сколько человек покупают тот или иной уровень подписки. Но если бы этот доход был получен в основном за счет самой популярной покупки в приложении, X Premium, это составило бы примерно 1,3 млн платящих пользователей ($14,7 млн).

Если предполагать, что платные пользователи X разделились на 70% на Premium, 20% на Premium Plus и 10% на Premium Basic, это было бы равно примерно 940 тыс. пользователей Premium, 134 тыс. — Premium Plus и 368 тыс. — Premium Basic. В общей сложности это составило бы около 1,4 млн платных пользователей, добавленных в сентябре.

Поквартально картина для X Premium выглядит более радужной, поскольку оценки Appfigures показывают рост выручки от покупок внутри приложения на 30% со второго по третий квартал после относительно стабильного уровня в предыдущий период.

Помимо X Premium, есть и другие покупки в приложении, которые стоит рассмотреть, например подписки на лучших создателей на платформе. В прошлом году Fortune сообщила, что Маск был самым популярным пользователем с 155 млн читателей, из которых более 40 тыс. были подписчиками.

Сегодня у Маска 200 млн читателей. Если предположить, что подписаны примерно столько же, это составит около 50 тыс. подписчиков. При цене подписки $4 в месяц это принесет около $200 тыс. в месяц валового дохода. Хотя эти цифры приблизительные, они также важны, как часть плана X по расширению своей пользовательской базы за счет контента авторов.

Недавно компания объявила, что начнет платить создателям на основе вовлеченности, которую они получают от подписчиков X Premium, вместо сокращения доходов от рекламы — изменение, очевидно, направлено на увеличение подписчиков X.

С одной стороны, учитывая, что X снизила рекламную нагрузку для подписчиков Premium+ до нуля, это может открыть больше возможностей для заработка создателей. Но оплата вовлеченности также часто стимулирует кликбейт или спорный контент для получения ответов.

Bloomberg ранее сообщал, что X получила $1,48 млрд совокупного дохода за первые шесть месяцев 2024 года, согласно финансовым документам, представленным регуляторам. Другими словами, платные подписки по-прежнему составляют очень небольшую часть.

Ранее Федеральный суд постановил, что X Corp должна соблюдать правила прозрачности австралийского закона в отношении сексуального насилия над детьми, выданные компании, когда она называлась Twitter. Но X Corp отказалась выполнять требования, за что получила штраф.