Компания xAI, основанная Илоном Маском, приобрела стартап Hotshot, специализирующийся на генерации видео с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил генеральный директор и соучредитель Hotshot Аакаш Састри в соцсети X. Hotshot разрабатывает инструменты для создания видео на основе ИИ, аналогичные модели Sora от OpenAI.

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За последние два года небольшая команда Hotshot разработала три видеомодели: Hotshot-XL, Hotshot Act One и Hotshot. Теперь команда продолжит свою работу в составе xAI, используя крупнейший в мире вычислительный кластер Colossus.

Стартап Hotshot, базирующийся в Сан-Франциско (США), был основан несколько лет назад Аакашем Састри и Джоном Малланом. Изначально компания фокусировалась на создании и редактировании фотографий с помощью ИИ, но в итоге переключилась на разработку моделей для преобразования текста в видео. До поглощения Hotshot привлек инвестиции от соучредителя Reddit Алексиса Оганяна и венчурного фонда SV Angel.

Приобретение Hotshot может свидетельствовать о планах xAI создать собственные модели генерации видео для конкуренции с Sora от OpenAI, Veo 2 от Google и другими аналогичными продуктами. Ранее Маск намекал на разработку подобных моделей для платформы чат-бота Grok. В январе во время прямой трансляции он заявил, что ожидает выпуск модели Grok Video через «несколько месяцев».

Hotshot уже объявил о прекращении создания новых видео с 14 марта. Существующие клиенты компании смогут скачать ранее созданные с помощью платформы видео до 30 марта. Информация о том, присоединится ли вся команда Hotshot к xAI, не была раскрыта — Састри отказался комментировать этот вопрос.