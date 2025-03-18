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xAI Илона Маска приобрела разработчика популярной нейросети для генерации видео

xAI Илона Маска приобрела разработчика популярной нейросети для генерации видео

Компания xAI, основанная Илоном Маском, приобрела стартап Hotshot, специализирующийся на генерации видео с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил генеральный директор и соучредитель Hotshot Аакаш Састри в соцсети X. Hotshot разрабатывает инструменты для создания видео на основе ИИ, аналогичные модели Sora от OpenAI.

Фото: Freepik

За последние два года небольшая команда Hotshot разработала три видеомодели: Hotshot-XL, Hotshot Act One и Hotshot. Теперь команда продолжит свою работу в составе xAI, используя крупнейший в мире вычислительный кластер Colossus.

Стартап Hotshot, базирующийся в Сан-Франциско (США), был основан несколько лет назад Аакашем Састри и Джоном Малланом. Изначально компания фокусировалась на создании и редактировании фотографий с помощью ИИ, но в итоге переключилась на разработку моделей для преобразования текста в видео. До поглощения Hotshot привлек инвестиции от соучредителя Reddit Алексиса Оганяна и венчурного фонда SV Angel.

Приобретение Hotshot может свидетельствовать о планах xAI создать собственные модели генерации видео для конкуренции с Sora от OpenAI, Veo 2 от Google и другими аналогичными продуктами. Ранее Маск намекал на разработку подобных моделей для платформы чат-бота Grok. В январе во время прямой трансляции он заявил, что ожидает выпуск модели Grok Video через «несколько месяцев».

Hotshot уже объявил о прекращении создания новых видео с 14 марта. Существующие клиенты компании смогут скачать ранее созданные с помощью платформы видео до 30 марта. Информация о том, присоединится ли вся команда Hotshot к xAI, не была раскрыта — Састри отказался комментировать этот вопрос.

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