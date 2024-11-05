Илон Маск и его команда xAI сделали невозможное. Компания построила суперкластер из 100 тыс. графических процессоров Nvidia H200 Blackwell всего за 19 дней. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал это «сверхчеловеческим» достижением и поделился своими впечатлениями об этой истории. «Такого уровня интеграции никогда раньше не было, и, возможно, в ближайшее время такое не повторится», — сказал он.

По словам Хуанга, создание суперкомпьютера такого размера у большинства компаний займет около четырех лет. Три года потребуется на планирование и еще один на доставку, установку и ввод в эксплуатацию. Однако менее чем за три недели Маску и его команде удалось воссоздать все эти процессы.

Рассказывая эту историю Хуанг находился под большим впечатлением и не сразу мог подобрать слова: «Во-первых, всего 19 дней – это невероятно. Это всего лишь пара недель. А объем технологий просто немыслимый. Это уникальное достижение. Никогда раньше такого не происходило».

Хуанг выразил свое уважение к инженерному опыту Маска, отметив проблемы интеграции передового оборудования Nvidia. Он также заявил, что подключение сетевого оборудования Nvidia требует другого уровня сложности, чем обычные центры обработки данных.

Суперкластер представляет собой прорыв в инфраструктуре искусственного интеллекта и делает xAI серьезным игроком на рынке исследований и разработок в области ИИ. Благодаря таким вычислительным мощностям команда Маска могла бы значительно ускорить работу над проектами, связанными с передовыми нейросетями, обучением ИИ и обработкой естественного языка.

Ранее генеральный директор Tesla и владелец стартапа xAI Илон Маск поставил себе задачу построить новые суперкомпьютеры, которые, как ожидается, выведут его бизнес на новый уровень. Сейчас он использует Dojo для обучения автопилота Tesla. И хотя компания продает свои автомобили как автономные, они все еще нуждаются в контроле со стороны водителя.