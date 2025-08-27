Компания Илона Маска xAI без громких анонсов выпустила новую языковую модель, специально предназначенную для написания кода — Grok Code Fast 1. Модель уже появилась на платформе OpenRouter и в GitHub Copilot, удивив сообщество разработчиков своей скоростью, большим контекстным окном и низкой стоимостью.

Pankaj Patel/Unsplash

Проблема многих современных моделей для кодинга — это либо высокая цена, либо низкая скорость генерации. Grok Code Fast 1 решает обе проблемы. Модель обладает контекстным окном в 256 тыс. токенов и генерирует код со скоростью около 92 токенов в секунду. Это больше многих языковых моделей для генерации кода, но сильно меньше диффузионных моделей, таких как Seed Diffusion Preview от Bytedance. При этом ее стоимость составляет всего $0,2 за 1 млн входных токенов и $1,5 за 1 млн выходных.

Модель построена на архитектуре «смесь экспертов» (MoE) и имеет 314 млрд параметров, что позволяет ей справляться со сложными проектами и генерировать высококачественный код. Она отлично подходит для создания интерактивных веб-сайтов, игр, дашбордов и других ИИ-приложений. Изначально модель разрабатывалась под кодовым названием Sonic.

До начала сентября 2025 года модель доступна бесплатно для пользователей некоторых приложений, например, Kilo Code, и подписчиков GitHub Copilot (Pro и выше). Это позволяет привлечь огромную аудиторию разработчиков и протестировать модель в реальных условиях перед введением платного доступа.

Grok Code Fast 1 позиционируется как базовая модель для будущих, еще более специализированных ИИ-помощников от xAI. Этим анонсом компания Маска планирует составить серьезную конкуренцию лидерам рынка, таким как OpenAI и Anthropic, предлагая разработчикам мощный, быстрый и экономичный инструмент.

У компании Google также есть подобный быстрый алгоритм для генерации кода — нейросеть Gemini Diffusion. Она способна буквально за секунду собирать рабочие веб-приложения.