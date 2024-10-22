В августе компания Илона Маска xAI пообещала сделать Grok, флагманскую модель генеративного искусственного интеллекта компании, на которой основан ряд функций X, доступной через API. Теперь этот API появился, хотя и в несколько ограниченном виде, сообщает TechCrunch.

В API xAI доступна только одна модель, grok-beta, по цене $5 за 1 млн входящих токенов (около 750 тыс. слов), или $15 за 1 млн исходящих токенов. Токены — это разделенные на части биты исходных данных, например слоги «фан», «тас» и «тик» в слове «фантастика».

Неясно, какой именно моделью Grok может быть grok-beta; Grok 2 — самая последняя версия на X. В документации к API говорится о Grok 2 и Grok mini, облегченной и более доступной версии Grok, так что это может быть технической проблемой.

API xAI поддерживает вызов функций, которые соединяют модели Grok с внешними инструментами, такими как базы данных и поисковые системы. И хотя они еще не представлены в реальном времени, документация намекает на модели зрения, способные анализировать как текст, так и изображения.

Маск основал xAI в прошлом году. Вскоре после этого компания, которая недавно переехала в старые офисы OpenAI, выпустила свою первую модель Grok на X для пользователей X Premium+, которые платят $16 в месяц.

Grok обладает тем, что Маск назвал «бунтарской жилкой» — готовностью отвечать на «пикантные вопросы, которые отвергаются большинством других систем ИИ». Например, если попросить его быть вульгарным, то чат-бот начнет ругаться.

Grok становится все более неотъемлемой частью опыта X. Благодаря интеграции с открытым генератором изображений Flux, Grok может генерировать изображения на X (без защитных ограждений). Он обобщает новости и трендовые события (часто с ошибками), а в будущем может улучшить возможности поиска в X, биографии аккаунтов, аналитику постов и функции ответов.

xAI стремится догнать таких конкурентов, как OpenAI и Anthropic, в гонке генеративного ИИ. В мае xAI привлекла $6 млрд в рамках раунда финансирования, возглавляемого инвесторами, среди которых Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и Fidelity.

Маск часто утверждает, что данные X дают xAI существенное преимущество перед конкурентами. В этом месяце X изменила свою политику конфиденциальности, чтобы позволить третьим сторонам, включая xAI, обучать модели на сообщениях X.

В ходе презентации раунда финансирования xAI в размере $6 млрд стартап также изложил концепцию, согласно которой его модели будут обучаться на данных различных компаний Маска, включая Tesla, SpaceX и The Boring Company, а затем их модели смогут улучшить технологии всех этих компаний.

Акционеры Tesla не были согласны с этим планом. Несколько акционеров подали в суд на Маска из-за решения создать xAI, утверждая, что Маск отвлек таланты и ресурсы от Tesla на то, что по сути является конкурирующим предприятием.

Ранее сообщалось, что компания X Илона Маска теперь стоит менее четверти от своей стоимости в $44 млрд, согласно новой оценке инвестора Fidelity. Фонд Blue Chip Growth Fund управляющей компании теперь оценивает свою долю в X примерно в $4,19 млн, согласно опубликованным данным фонда. По состоянию на конец августа подразделение компании снизило стоимость своей доли в X на 78,7%.