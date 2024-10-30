Китайская компания Xiaomi заявила, что в октябре она поставила более 20 тыс. электромобилей SU7, наращивая производство своего электромобильного предприятия в условиях жесткой конкуренции на рынке, сообщает CNBC. Также компания, которая в основном известна своими смартфонами и бытовой техникой, подтвердила планы по поставке 100 тыс. автомобилей SU7 к концу ноября.

На сегодняшний день Xiaomi поставила более 75 тыс. автомобилей SU7, включая октябрьские показатели. Китайским конкурентам Xpeng и Nio потребовалось около шести лет, чтобы выпустить 100 тыс. электромобилей, а компании Tesla — 12 лет.

Тем временем Xpeng в сентябре поставила рекордный месячный показатель — более 20 тыс. автомобилей, причем половина из них пришлась на недавно запущенный, более дешевый бренд Mona, а Nio с трудом удается удерживать ежемесячные поставки выше 20 тыс. автомобилей.

Zeekr, бренд электромобилей, основанный автопроизводителем Geely, заявил, что за 1,5 года он произвел более 100 тыс. автомобилей. В сентябре компания поставила рекордные 21,3 тыс.

«Новости о 20 тыс. поставок в октябре подтверждают, что Xiaomi станет силой, с которой придется считаться на крупнейшем в мире рынке электромобилей», — сказал Брайан Тикангко, аналитик Stansberry Research. По его словам, валовая прибыль Xiaomi от продаж электромобилей в августе была такой же, как у Xpeng, и с тех пор, вероятно, улучшилась, учитывая наращивание производства.

Недавно Xiaomi объявила о приеме предварительных заказов на спортивную версию SU7 Ultra по цене от 814,9 тыс. юаней (около $114,3 тыс.) в преддверии выхода продукта в марте 2025 года. Компания заявила, что в течение 10 минут было получено более 3,6 тыс. заказов, каждый из которых требовал внесения депозита в размере 10 тыс. юаней.

Новая модель и ее достижения на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии, вероятно, помогут Xiaomi продать больше автомобилей премиум-класса SU7 Max, которые стоят всего 299,9 тыс. юаней, говорится в отчете аналитиков Citi. Теперь они ожидают, что в следующем году Xiaomi поставит 250 тыс. единиц, по сравнению с 238 тыс., которые прогнозировались ранее.

На этой неделе Xiaomi заявила, что прототип SU7 Ultra стал самым быстрым четырехдверным седаном, проехавшим по немецкой гоночной трассе.

Тем временем компания Ford Motor стремится увеличить продажи своих электромобилей, решая проблемы потенциальных клиентов с помощью новой программы, которая включает бесплатную установку домашней зарядки и другие преимущества.