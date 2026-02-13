Ко Дню всех влюбленных (14 февраля) редакция «Инка» решила выяснить, кому предприниматели готовы писать валентинки — и оказалось, что признаются в любви они не только партнерам, но и брендам. В итоге получился рейтинг самых упоминаемых компаний — от глобальных технологических гигантов до российских сервисов, без которых бизнес уже не представляет своей повседневной жизни.

Лидером опроса стал американский техногигант Apple: его назвали 20% участников нашего опроса. Причем часть предпринимателей отдельно уточнила, что их симпатия — к компании времен Стива Джобса и его принципу «делать хорошо даже то, чего не видно».

Второе место разделили финансовые и технологические экосистемы: в числе самых упоминаемых — «Яндекс» и Т-Банк (по 9% респондентов). В топ также вошли Банк Точка, «ВкусВилл» и LIME.

Отдельный тренд — заметное присутствие банков и сервисов для бизнеса. Предприниматели чаще всего выбирали те бренды, которые «упрощают жизнь»: экономят время, делают процессы прозрачнее и дают ощущение контроля. При этом в рейтинге оказалось немало российских компаний, конкурирующих по симпатии с глобальными игроками.

Всего в опросе приняли участие 55 предпринимателей. Они не только называли любимые бренды, но и оставляли им валентинки в трех номинациях: «первая любовь», «много лет вместе» и «тайная любовь». В сумме участники упомянули более 200 компаний — от крупных экосистем до нишевых локальных проектов.

Интересно, что часть признаний касалась не столько продукта, сколько философии бренда: предприниматели говорили о системности, устойчивости, внимании к деталям и способности компании меняться вместе с рынком. Для многих важным критерием оказалась не «модность», а последовательность и принципы.

Полный рейтинг самых упоминаемых брендов опубликован в спецпроекте «Инка».

В отдельный материал мы собрали личные истории и признания предпринимателей — от «тайной любви» к нишевой косметике до многолетней привязанности к финансовым сервисам — этот проект будет доступен на сайте в сам День влюбленных, в субботу.

Весь спецпроект приурочен к 14 февраля, его можно будет увидеть на сайте в течение недели.

