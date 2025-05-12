Корпорация «Яндекс» завершила сделку по покупке компании «Домиленд» — одного из ключевых игроков на российском рынке технологических решений для жилья. Это позволит интегрировать экспертные компетенции «Домиленда» в области цифровизации жилых комплексов с сервисной экосистемой «Яндекса», включающей финансовые технологии, службы доставки, транспортные сервисы, электронную коммерцию и решения для умного дома. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Согласно условиям сделки, платформа «Домиленд» сохранит свою операционную автономию и бренд, войдя при этом в структуру экосистемы «Яндекса». Дарья Воронова, занимающая позиции сооснователя и генерального директора компании, продолжит руководить командой. Все существующие партнерские соглашения и обязательства перед клиентами останутся неизменными.

Воронова отметила, что российский рынок PropTech достиг уровня зрелости, при котором интеграция с крупными технологическими холдингами становится важнейшим фактором развития. Она подчеркнула, что объединение с сервисной экосистемой «Яндекса», включающей востребованные повседневные сервисы, открывает возможности для создания принципиально новых решений в сфере жилой недвижимости.

«Домиленд», по данным компании, обслуживает более 1 млн пользователей через свою облачную платформу, предлагающую 30 специализированных цифровых продуктов. Среди ключевых клиентов платформы называют ведущие девелоперские группы, включая «Самолет», «Донстрой» и «А101». В рамках заключенной сделки «Яндекс» получает полные права на все активы, включая совместные инициативы с группой компаний «Самолет».

Отраслевые аналитики указывают, что интеграция PropTech-решений с многофункциональной экосистемой «Яндекса» может сформировать новые стандарты цифрового взаимодействия жителей с инфраструктурой жилых комплексов. Такой симбиоз позволит объединить бытовые, финансовые и логистические сервисы в единую цифровую среду.