В «РБК» сообщили, что «Яндекс» представил новое поколение нейросетей YandexGPT 4, которые могут обрабатывать около 60 страниц текста и поддерживают функцию chain-of-thought. Теперь доля ошибок и выдуманных фактов сократилась с 4% до 2,1%.

В «Яндексе» сообщили, что новая линейка включает мощную языковую модель Pro и облегченную версию Lite. По словам компании, они превосходят по качеству ответов предыдущие версии, что позволяет использовать нейросети для решения более сложных и разнообразных бизнес-задач, от анализа обращений клиентов до автоматизации закупок.

Теперь с их помощью можно сортировать письма и заявки клиентов, анализировать резюме и выполнять другие функции, связанные с обработкой текста. По словам компании, для более трудоемких задач, таких как анализ продаж, подойдет версия Pro, а версия Lite будет полезна в более простых сценариях, где важна скорость ответа.

Нейросети научились генерировать запросы для сторонних приложений. Сообщается, что нейросети для ответа на сложный вопрос разбивают задачу на более простые и решают их пошагово, выстраивая цепочку рассуждений с опорой на внешние источники — документы компании или статьи.

«Доля ошибок, в том числе выдуманных фактов, снизилась в таких сценариях почти в два раза — с 4% до 2,1%. Кроме того, новые модели в среднем в два раза быстрее предыдущих отвечают на вопросы», — рассказали в компании.

Демоверсия YandexGPT 4 уже доступна в чате на платформе Yandex Cloud, часть функций пока работает в тестовом режиме. Позднее новые модели нейросетей появятся в голосовом помощнике Алиса и других сервисах «Яндекса».

Ранее Uber сообщила о многолетнем соглашении с Avride, дочерней компанией «Яндекса», которое предполагает использование роботов для доставки по тротуарам и автономных автомобилей на платформах Uber и Uber Eats.