В сервисе «Яндекс. Директ» стала доступна стратегия «Максимум прибыли», предназначенная для оптимизации рекламных кампаний с точки зрения финансовой эффективности. Этот инструмент может представлять интерес для компаний, стремящихся повысить рентабельность рекламных инвестиций. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Алгоритм анализирует данные о маржинальности конверсий и динамически корректирует ставки, стремясь найти баланс между объемом привлекаемых клиентов и стоимостью их привлечения. Система учитывает текущие условия рекламного аукциона и показатели эффективности кампании.

Стратегия может быть полезна предприятиям сферы услуг (ремонт, уборка, консультации), где прослеживается четкая связь между заявкой и конечной продажей. Также решение может заинтересовать интернет-магазины с однородным ассортиментом товаров, где возможно точно рассчитать среднюю прибыль с заказа.

В отличие от традиционных стратегий, ориентированных на показатели конверсий, новый инструмент фокусируется на итоговой прибыли от рекламной кампании. Это достигается за счет учета не только затрат на привлечение клиента, но и потенциального дохода от каждого конверсионного действия.

В настоящее время стратегия доступна в режиме бета-тестирования в рамках Единой перфоманс-кампании. Решение может представлять интерес для рекламодателей, которые хотят повысить экономическую эффективность своих маркетинговых активностей.